一天趕兩場婚禮！劉冠廷被離婚爸媽逼崩潰 9m88預習辦婚禮

《雙囍》首波前導預告釋出，劉冠廷（右）、余香凝（左）陷「婚禮」危機。水花電影提供

由《孤味》導演許承傑編導的《雙囍》， 4日首度釋出前導預告與前導海報，該片集結了金獎明星，包括劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港一線卡司擔綱主演，打造一場充滿荒謬與混亂的婚禮喜劇。前導預告開頭，劉冠廷所飾演的新郎「高庭生」一語道破他的最大挑戰：「不能讓我爸媽發現另一場婚禮的存在。」

《雙囍》劇情描述新郎高庭生（劉冠廷飾）與新娘吳黛玲（余香凝飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華飾）與母親白雁心（楊貴媚飾）爭相主持兒子的終生大事。不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文飾）、婚顧小芮（9m88飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！

劉冠廷忙到焦頭爛額笑稱從未演過 9m88化身婚顧直呼突發狀況十分有趣

預告中東奔西跑、忙得焦頭爛額的劉冠廷談及此次角色，忍不住笑說從來沒演過一個角色可以忙成這樣。他分享：「因為這就是發生在一天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事情，庭生在一天內要做的事情實在太太太多了，是一個很有別於以往演過角色的挑戰。」

而飾演共同經歷婚禮大小瑣事的婚顧9m88則相當正向地表示：「本來想像辦婚禮都是很古板的樣子，但電影裡面不同，我們有很多突發狀況，我覺得十分有趣！在突發狀況當中的我們演員間可以有很多即興跟互動的空間去玩，有非常多的火花。」

9m88在《雙囍》中樂當婚顧，對電影情節中許多突發狀況覺得有趣。水花電影提供

楊麗音、于子育、陳以文驚喜現身 導演許承傑以生活觀察打造荒謬婚宴

此外，《雙囍》前導預告中本土知名硬底子演員楊麗音、于子育、陳以文也都化身成婚禮過程中的「驚喜」現身，不只為婚禮帶來更多荒謬與混亂，也增添不少卡司亮點。

導演許承傑分享，這些是來自於他對生活的觀察：「我們這一代人，許多人都在離婚、再婚、單親的環境中成長，等到自己要結婚時，就會帶著這些原已複雜的背景，和另一個家庭重新交織。《雙囍》就是把這些熟悉卻難以理清的情感，化成一場場充滿張力、荒謬又真實的婚宴。」電影《雙囍》將於2026年2月17日大年初一正式上映。



