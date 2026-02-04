地方中心／綜合報導

宜蘭天送埤車站，懷舊的小車站總是吸引不少遊客前往，但只要有遊客停在停車場時，就會遇到有婦人出來咆嘯，要遊客"滾"，甚至還丟小碎石，造成車輛損壞。不過，婦人回應，沒有丟石頭，而是遊客太吵、亂丟垃圾才出來看，就怕再發生糾紛，目前已經關閉停車場入口。

來到宜蘭天送埤車站，才剛停好車，旁邊的婦人立刻出來罵人。民眾vs.婦人：「他就會這樣子，我在給你上課，滾！」扯開嗓子大罵滾，居然還拿出小碎石往人身上丟。民眾vs.婦人：「這不是休息站，歐來來來，找警察來，我絕對告你，你找警察來，我絕對告你說到做到，真的拿石頭砸人，還有更大顆的我要拆了你四個輪胎，還不走。」

天送埤車站停車場爆衝突 婦人咆哮丟石頭？入口急關閉

宜蘭天送埤車站（圖／民視新聞）

婦人揚言要拆掉車子的輪胎，就連石頭丟到人，民眾要報警，她也沒在怕，又再度丟石頭。民眾vs.婦人：「電話通了沒院長請你幫幫忙，我有全程錄影，男女授受不親，不用救護車 但是我車子毀損，這裡不是休息站，你看這裡把它砸成這樣，如果拿大一點的石頭砸，對阿她丟到我。」當事人：「停好車然後去買個早餐，然後她就突然就在這邊，就開始罵我們，我們不能在那邊停車什麼的，但那個是一個公共空間。」

婦人回應並未丟東西，反批停車民眾吵架、爭執才來圍觀（圖／民視新聞）

婦人：「我沒有丟啦，他們會在那邊吵架啊，會爭執啊，（你會跟他們吵架這樣子），不我是出來圍觀。」不過婦人回應並沒有丟東西，反批是遊客太吵，這位50-60歲的婦人，就住在停車場旁邊，不少人都遇過，甚至還有人曾遇到婦人潑穢物。警方表示，將通報相關單位協助關懷，進行家訪，目前也關閉停車場入口，避免再度發生停車糾紛。

原文出處：天送埤車站停車場爆衝突 婦人咆哮丟石頭？入口急關閉

