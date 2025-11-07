一天連兩起！貨物掉落路面 大貨車「啤酒灑滿地、太空包落地」

沒關好門，啤酒掉到路面上。（圖／警方提供）

國道2號東向大竹交流道匝道及台中台灣大道在同一天內發生兩起大貨車貨物掉落事件，嚴重影響交通安全及順暢。國道2號事件發生於7日上午10點多，58歲程姓男子駕駛大貨車時，12個太空包因未綑紮牢固而掉落車道；台中事件則在同日近中午時分，王姓男子駕駛大貨車左轉時，因未鎖好貨艙門導致整箱啤酒散落路面。兩起事件所幸均未造成人員傷亡，但警方已依法對駕駛人開單舉發。

國道2號東向大竹交流道東往北的匝道於7號上午10點多發生貨物掉落事件。當時一名58歲程姓男子駕駛大貨車運送太空包，疑因未將貨物綑紮牢固，導致車輛過彎時共有12個太空包掉落在車道上。這些體積龐大的白色太空包幾乎占據整條車道，使後方車輛無法通行，駕駛人起初以為是車禍，下車查看才發現是掉落的太空包。由於太空包體積過大，無法徒手搬移，用路人只能停在原地等待救援。

國道第一大隊分隊長陳孟宏表示，程姓駕駛已違反道路交通管理處罰條例第三十條一項二款，可處汽車駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰。警方已依法製單舉發該名駕駛。事件最終於中午12點23分排除完畢，恢復交通正常。同一天在台中也發生類似事件。接近中午12點左右，王姓男子駕駛大貨車行經台灣大道，準備左轉港埠路時，因未將貨艙門上鎖，造成車上裝載的啤酒整箱掉落路面。滿地的啤酒瓶有些已經破裂，液體流出，不僅占據車道影響交通，也迫使其他用路人繞道而行，以避免輾過啤酒瓶造成自身車輛損壞。

此事件同樣被警方開單舉發，並在下午2點35分完成清理工作，恢復交通順暢。所幸這兩起事件都未造成人員傷亡，但仍然提醒大家，駕駛出門時若後方有載運物品，必須確實將貨物捆紮牢固，以免一個不小心不僅造成自身損失，還可能波及其他用路人，造成危險。

