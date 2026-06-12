天逸財金涉吸金逾30億元 逾千民眾受害 負責人起訴求刑12年

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

天逸財金公司溫姓負責人等人，推出多項投資商品，對外宣稱保本，招攬民眾投資涉嫌不法吸金逾30億元。台北地檢署今天（12日）依違反銀行法等罪起訴溫男等11人，並對溫男求刑12年，並對高姓總經理等3名共犯求刑9年。

天逸財金涉吸金逾30億元，溫姓負責人遭起訴求刑12年。（中央社資料照）

據起訴書，溫男於民國101年主導設立天逸等公司，對外以經營大陸地區應收帳款業務名義，設計開發「利保多」及「加利保」等金融商品，以及「基金隊長」服務網站，具體包括「利保多一號」等各類保本、固定配息的借款方案。

廣告 廣告

檢方指出，溫男等人對外宣稱天逸公司擁有中國政府核准應收帳款執照，台灣的投資人可以透過借款給天盈公司，賺取年利率高達7%至12%顯然超過市場行情的借款利息，期限屆至則可將本金全部贖回的保本高額配息方案，聲稱將轉貸給中國經營應收帳款業務，以此對外向不特定人招攬吸金。

據檢方統計，共有超過1000名民眾參與投資，根據中央銀行外匯局提供103年1月至108年5月民眾匯往天逸公司4帳戶資金加總，總計1億54萬6341美元，折算約新台幣30億1639萬244元。

北檢今天依違反銀行法等罪起訴溫男等11人。檢察官認為溫男主導全部吸金架構，所侵害的財產法益、金融秩序甚鉅，所涉情節重大，數額龐大，請法院判處溫男12年以上有期徒刑，並對高姓總經理等3名共犯求刑9年。