天道盟不倒會大佬「南萬華教父」出殯當天 生前宿敵「黑狗」腳筋遭斷 9

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

被稱作「南萬華教父」、綽號「寶勝」的天道盟不倒會大佬高寶勝，今年10月中旬因膽囊癌病逝，家屬在昨（1）日為高寶勝舉辦告別式。結果在同一天，與高寶勝同為天道盟的昔日宿敵、綽號「黑狗」的賴姓會長，卻在萬華區漢口街一處停車場遭2名刀手砍斷雙腳腳筋，其中一名徐姓刀手行兇後還留在原地報警，警方到場後，他自稱是高寶勝的義子，砍殺賴姓會長目的要替「寶勝」報仇。

警方調查，高寶勝今年10月因膽囊癌病逝，家屬選在昨日為他舉辦告別式，但就在同一天，高寶勝生前與同為天道盟的另名賴姓大佬本因土方糾紛，就埋下恩怨，結果昨日高寶勝出殯當天，賴男卻在萬華遭2名刀手持刀襲擊。

警方調查，賴男昨日出現在萬華漢口街一處停車場，突然遭到徐男等2名刀手持刀襲擊，賴男當場被砍斷雙腿腳筋，而徐男在行兇後未逃逸，還留在原地並報警自首。警方到場後，徐男除了坦承是他所為外，並強調他是高寶勝的義子，砍殺賴男目的是報仇，要完成高寶勝遺願。

警方調查，綽號「黑狗」的賴男與高寶勝過去因青年公園、馬場町附近的土方工程發生衝突，高寶勝當時吃了悶虧，未爭取到該土方工程，事後耿耿於懷，但後來發現罹癌不幸逝世，這起事件到底是黑幫復仇還是另有隱情，仍待警方深入追查。

