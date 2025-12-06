天道盟主「鐵霸」80萬交保 PAZZO道歉聲明遭網酸沒誠意

即時中心／林韋慈報導

美而快老闆打人案持續延燒，昨（5）日再爆出背後涉及天道盟主「鐵霸」曾盈富。北檢傳訊曾盈富及其弟弟「太保」到案說明後，諭令曾盈富以80萬元交保，太保則以證人身份訊後請回。PAZZO為止血，也在昨日發出聲明，卻遭網抓包疑似買網軍重複留言，大酸沒誠意。

PAZZO也在昨（5）日發生道歉聲明，美而快董事長廖承豪的太太，美而快總監楊雅筑也發出聲明，均表示對於董事長的事件影響顧客與合作夥伴感到歉意，同時也譴責暴力行為，表示事件已進入司法調查，將靜候結果。最後強調，公司營運正常，將繼續提升服務品質回饋大眾與消費者，感謝各界的理解與關心。

然而，外界對於公司聲明顯然不太滿意。有網友指出，Pazzo總監楊雅筑（小羊）發文的留言區處理方式「好粗糙」，貼文留言看起來像是網軍灌水，幾乎全數顯示「司機被揍一定有原因，不能只看單方面！羊羊加油！廖董加油！」，又或是其他一致重複出現的相同留言。

美而快集團聲明，現已關閉留言。（圖／擷取自ＩＧ）

部分網友指出，這些帳號多為越南名字，疑似花錢買支持留言，有人甚至懷疑是「反串」。現時，Pazzo官方帳號及總監小羊帳號均已關閉留言。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

