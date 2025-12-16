天道盟內鬨槍擊1死！知情人士曝幕後原因 「江湖事」波及家人

社會中心／基隆報導

盧姓男子開槍射殺同幫會的鄭姓成員。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區昨天（15日）發生一起槍擊命案，天道盟同心會成員盧姓男子（33歲）與同會鄭姓男子（34歲）因金錢糾紛相約談判，雙方口角後，盧男開槍射殺鄭男。據知情人士指出，盧、鄭兩人原本就有糾紛，但鄭男日前跑到盧男住處鬧事、嗆聲，讓盧的雙親受到驚嚇，才引起殺機。

警方調查，15日凌晨，盧男與鄭男相約在大武崙工業區談判，盧與一名林姓友人同行，鄭男則是單獨1人赴約，盧男在鄭男的保時捷車內發生爭執，掏槍連開兩槍，其中一發擊中右胸口，另一槍則擊中駕駛前座飾版，盧行兇後逃逸。

鄭姓男子陳屍在白色保時捷車內。（圖／翻攝畫面）

當天清晨，有民眾發現異狀報警，警方循線在基隆成功一路逮捕鄭男，並在其住處起獲作案槍枝。盧男落網後，檢方聲押禁見獲准，林男則以6萬元交保。

據《自由時報》報導，知情人士指出，盧、鄭2人有財務糾紛、關係不睦，公司內的人都知道，不過鄭男日前卻跑到盧男住處嗆聲，還拍打大門、鐵捲門鬧事，讓盧男的父母受到驚嚇，盧認為家人不應被波及，曾揚言對鄭男報復，疑為引發這起命案的關鍵原因。

