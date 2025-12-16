天道盟內鬨「工業區槍擊案」！ 嫌犯射殺好友被羈押

基隆市近日爆發天道盟成員內鬨，還將人射殺，棄屍在大武崙工業區的駭人槍擊案，嫌犯事發後前往警局自首，並帶警方前往找到用來棄屍的保時捷休旅車，昨（15日）他被檢方聲押、共犯6萬元交保候傳。

案發現場。（圖／警方提供）

據基隆第四分局警方的調查指出，案發時間在本月14日，全案源起33 歲的嫌犯盧男，跟隸屬同幫派的好友34歲鄭男有金錢糾紛，2人吵了好幾天，還互相嗆聲會朝對方開槍，案發當天中午，盧男帶著林姓友人各開一輛車，直奔鄭男住處找他談判，會合後盧男單獨上了鄭男的車，但旋即一言不合，盧男對鄭男開了2槍，其中1槍射中對方右胸，見鄭男昏迷後，盧男就把人抱到後座，然後開著鄭男的車到大武崙工業區的一處路邊，把車跟鄭男的屍首丟著就跑了，鄭男家屬因為發現鄭男的人下落不明失聯、車也不見了於是報案。

案發現場。（圖／警方提供）

案發隔天，盧男跑來第一分局投案，也供出鄭男的車停放的地點，帶著警方找到車跟鄭男屍首，用來射殺鄭男的槍也在盧男家中被找到，案件轉由第四分局處理，應訊時他坦言長期跟死者有金錢糾紛也常吵架，「一時衝動才殺了他」，共犯林男則辯稱不知道盧男在車內對鄭男開槍，「談判過程我都待在自己的車上」，警方偵訊後依殺人罪嫌將兩人移送基隆地檢署偵辦，複訊後檢方認為盧男涉犯殺人重罪，「有逃亡及湮滅證據之虞」，向法院聲請羈押禁見，林男則因涉案情節較輕微，被裁定以6萬元交保候傳。為了進一步採證與釐清案情，警方已將鄭男的保時捷休旅車拖往基隆拖吊場，由鑑識人員進行細部勘驗。

