天道盟大咖萬華出事！慘遭斷「雙腿腳筋」2嫌犯竟冷笑細看

被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達。

萬華分局。（圖／Googlemap）

據《自由時報》的報導，「黑狗」昨天中午一個人走入萬華區中華路一段某大樓的地下停車場時遭伏擊，2名年輕男子一路跟著他，見四下無人突然發難，一共砍了十幾刀，「黑狗」雙腿的腳筋當場被砍斷，痛到趴地哀嚎。

但誇張的是這2名年輕人竟然沒跑掉，站在原地冷笑看著，直到萬華分局獲報派員警趕來逮人，目前持續偵訊釐清犯案動機，但道上人士推測，唆使行兇的應是跟他同屬天道盟，有嚴重過節的重量級大咖「寶勝」一方，昨天就是「寶勝」在新北市板橋殯儀館出殯的日子。

廣告 廣告

據了解，在10月14日因膽囊癌過世的「寶勝」本名高寶勝，隸屬天道盟不倒會，有「南萬華教父」的稱號，在萬華區黑道中屬高輩分高地位，「黑狗」跟他素來不合，曾經設局羞辱，雖然後來被其他各方黑道居中調解硬是壓下，但「寶勝」一直耿耿於懷，警方不排除可能是「寶勝」的小弟在老大出殯當天要幫忙「討回來」，目前持續釐清2名嫌犯的行兇動機及幕後藏鏡人的身分。

延伸閱讀

影/新竹車禍！轎車等紅燈突起步 整排機車騎士被撞倒

高雄小客車誤闖輕軌凱旋武昌站卡住 影響4班次

影/馬國男來台當詐團車手 超商ATM提領29萬當場遭逮