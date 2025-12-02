天道盟大咖「黑狗」雙腿腳筋遭砍斷 2嫌移送北檢複訊

涉嫌砍傷天道盟綽號「黑狗」的重量級賴姓份子的徐姓男子。(記者王定傳攝)

〔記者王定傳／台北報導〕天道盟綽號「黑狗」的重量級賴姓份子昨(1)日午間在台北市中華路1處大樓停車場內，被2名年輕刀手伏擊，雙腿挨刀，傷口深可見骨，腳筋被斷，倒地哀嚎。2名嫌犯作案後未離開現場，被據報趕到的萬華分局員警當場逮獲；警詢後今日下午1時許將2人移送北檢複訊，2人都穿著陳冠希創立的潮流品牌INNERSECT系列「三生萬物」帽T，面對記者詢問，2人均不發一語。

據了解，天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝被江湖推稱為「南萬華教父」，10月14日因膽囊癌離世。由於他在萬華一帶擁有很高的輩分和地位，許多意外的糾葛常會莫名找上他背鍋。

廣告 廣告

警界指出，「黑狗」就是因江湖事和「寶勝」不合，據傳「黑狗」曾設計羞辱「寶勝」，此事後來被各方勢力居中「按捺下」，但一直是「寶勝」難以吞忍的一樁江湖事。

據了解，「寶勝」昨天上午在新北市立殯儀館出殯，期間各方重要黑道份子前往致意。「黑狗」也是在中午時段獨自走入台北市中華路一段某大樓地下停車場時，突然遭背後尾隨的2名年輕人揮刀砍刺，10多刀全部朝他下半身劃刺，「黑狗」雙腿腳筋全斷裂，刀傷可見骨，「黑狗」趴在地上哀嚎不已；警方不排除是「寶勝」的小弟發動報復，全案現仍深入調查中。

涉嫌砍傷天道盟綽號「黑狗」的重量級賴姓份子的王姓男子。(記者王定傳攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》艋舺喋血！天道盟大咖「黑狗」雙腿腳筋斷 2嫌冷笑留原地就逮

替義父完成心願？「南萬華教父」剛辦完告別式 義子砍斷仇家腳筋

「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

內幕曝光！天道盟「黑狗」被砍斷腳筋 起因是5年前小弟酒醉亂嗆聲

