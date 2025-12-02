天道盟大哥出殯日當天「生前有過節黑道被砍斷腳筋」2嫌囂張待現場等逮

社會中心／台北報導

北市萬華警方獲報到場，隨即逮捕2嫌。（圖／翻攝自Google Maps）

台北市中華路一段某大樓停車場內昨（1）日驚傳砍人案。天道盟綽號「黑狗」的重量級賴姓男子當時突遭2名年輕兇嫌持刀埋伏、襲擊，賴男雙腿腳筋因此被斬斷，現場血跡斑斑。令人訝異的是，2名犯嫌行兇後，並沒有逃逸，被獲報到場的警方當場逮捕；此外，昨天恰好是天道盟不倒會大哥「寶勝」的出殯日，由於時機敏感，警方不排除是幫派恩怨的清算報復。

據了解，被推稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝，10月14日因膽囊癌離世，昨天上午才在新北市板橋殯儀館舉行出殯告別式，由於高寶勝在北市萬華一帶擁有很高的輩分和地位，所以有許多道上人士紛紛前往致意；沒想到，曾因江湖事和「寶勝」有過節的賴男，在當天中午時分，就遭2人砍成重傷。

據了解，50多歲的「黑狗」行事風格狠辣，但在道上作風卻以神秘著名，外界很少人知道他的真實姓名，就連警方對其真實背景都難以完全掌握，最終都以「黑狗」來稱呼他。有江湖傳言，「黑狗」曾經設計羞辱「寶勝」，此事雖經各方勢力居中調解一度壓下，但「寶勝」生前一直將此視為奇恥大辱。

就在「寶勝」進行告別式當天，「黑狗」於中午獨自走入北市中華路一段某大樓地下停車場，不料他早已被2名年輕兇嫌盯上、尾隨，之後便遭對方持刀專朝其下半身猛刺，導致他身中10多刀，雙腿腳筋更是當場被砍斷，傷可見骨。

萬華警方獲報到場時，只見「黑狗」趴在地上痛苦哀號，2名兇嫌則仍留在現場。救護人員緊急將人送往台大醫院搶救，目前暫無生命危險，警員也當場將2嫌逮捕，並查扣作案刀具。由於案發時間點緊接在「寶勝」告別式後，警方懷疑是「寶勝」的小弟或相關人士，為替已故大哥生前恩怨所策劃的復仇行動。全案仍待進一步調查釐清。



