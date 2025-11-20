天道盟大哥嫁女兒警戒備！新娘迎娶不丟扇子 竟丟「步槍」

記者張昱傑、蘇意凡／桃園報導

15日晚間，桃園中壢大崙崇德宮舉辦婚宴儀式，現場席開120桌，有上千名賓客到場，但在熱鬧場面中，卻還有上百名警力戒備，霹靂小組幹員更是荷槍實彈，攝影採證。原來浩大場面是，中壢區天道盟正義會劉姓大哥嫁女兒。

天道盟大哥嫁女兒，新娘往車窗外丟步槍。

民眾：「來喔，再往前喔。再往前，再往前。」

一輛輛千萬豪車綁著紅色彩帶抵達，陣仗浩大。

民眾：「要出發了喔，放炮喔。」

載上新娘、車隊出發，鞭炮聲四起。新娘打破傳統，車窗搖下來，丟出這一把。

原來車上的新娘就是天道盟正義會大哥的女兒，人家丟扇子她丟槍，氣勢就不一般。除了名車排場，晚上婚宴現場更有看頭。

地面上鋪上粉色地毯，席開120桌，黑白兩道、政商名流和藍綠兩黨人士受邀致詞，上千名賓客到場同賀，但這似乎大家見怪不怪。

天道盟大哥在大崙崇德宮大辦婚宴，現場相當熱鬧。

知情人士：「大哥嫁女兒本來就是高調嘛，席開百桌是很正常。他們辦婚宴的話，不喜歡在飯店，都喜歡在外面搭棚子，看起來場面比較氣派。」

原來疑似是黑幫家有喜事、嫁女兒，15日晚間在大崙崇德宮大辦婚宴，但就怕發生意外衝突，中壢警方派遣上百警力戒備，就連霹靂小組都出動，出入口還放上攝影機，全程拍攝蒐證。

婚宴現場人潮眾多，中壢警方派遣上百警力戒備。

婚宴儀式有多盛大，從白天的鳴炮、奉茶迎娶開始，熱鬧非凡﹔新郎更出動超跑、豪車遊街，分享兩家聯姻喜悅。

婚宴現在也曝光，比手掌還大的玫瑰蟹，還有龍蝦等等高級食材，大哥花重金聘請台南外燴業者，要讓女兒嫁的風光，現場還有數十位禮賓小姐，桌邊協助招待。此外，席間還有長達5分鐘高空煙火，為婚宴現場增添看點。

婚宴桌菜菜色相當豪華，可見花費不貲。

當地阿公：「（警方）本來以為他們在辦兄弟會，他們也是擔心會發生事情啦。」

對此，中壢警局低調不回應，表示一切依照正常程序出勤，辦理蒐證。大哥開心嫁女兒，驚人場面也意外成為話題。

