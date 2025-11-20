天道盟大哥嫁女兒黑白同賀！新娘不丟扇子「竟隨手丟巨槍」畫面曝

社會中心／綜合報導

桃園市中壢區天道盟正義會劉姓角頭15日在大崙崇德宮替女兒辦喜宴，現場席開百桌、政商與黑白兩道賓客逾千人齊聚，排場盛大。最吸睛的是，新娘在傳統「丟扇子」儀式時，竟意外拋出一把超巨大玩具槍，瞬間成為焦點。





天道盟大哥嫁女兒「政商黑白同賀」！新娘不丟扇子「竟隨手丟巨槍」震撼畫面曝光

新娘不丟扇子，丟出一把巨型玩具槍，現場一陣驚呼。（圖／民視新聞）





據悉天道盟正義會劉姓大哥嫁女兒的喜宴，辦在中壢大崙的崇德宮，當天一早便以放鞭炮、奉茶等儀式熱鬧登場，新郎車隊豪華排場吸引不少民眾圍觀，沿途與街坊分享喜氣。婚宴共設120桌，賓客來自全台各地，不乏藍綠白政黨代表及地方仕紳。警方除出動中壢分局員警外，也會同保安大隊霹靂小組在現場錄影蒐證。不少經過的居民看到大批警察與喜宴盛況，也忍不住好奇打聽：「這裡是誰在結婚？怎麼有這麼多警察？」。

廣告 廣告

天道盟大哥嫁女兒「政商黑白同賀」！新娘不丟扇子「竟隨手丟巨槍」震撼畫面曝光

據悉天道盟正義會劉姓大哥嫁女兒的喜宴，辦在中壢大崙的崇德宮。（圖／民視新聞）





現場布置氣派，主持人與樂團輪番表演助興，還有數十名辣妹擔任禮儀接待，晚間更施放五分鐘煙火，氣氛嗨到最高點。新人多次換裝登台敬酒，逐桌向親友致謝，笑聲與祝賀聲不斷。警方表示，這類大型婚宴活動都會例行派駐警力，以維護秩序。另外，婚禮傳統「丟扇子」的習俗，象徵拋去娘家的壞脾氣、帶著好姻緣出嫁。不過引人注目的是，新娘竟不丟扇子，丟出一把巨型玩具槍，現場一陣驚呼，成為婚禮另一個話題焦點。

天道盟大哥嫁女兒「政商黑白同賀」！新娘不丟扇子「竟隨手丟巨槍」震撼畫面曝光

新人多次換裝登台敬酒，逐桌向親友致謝。（圖／民視新聞）













原文出處：天道盟大哥嫁女兒「政商黑白同賀」！新娘不丟扇子「竟隨手丟巨槍」震撼畫面曝光

更多民視新聞報導

吳宗憲慘了！涉貪逾1455萬 今遭起訴、聲請沒收犯罪所得

普發紙本全民安全指引 內政部：避免斷網停電危機

陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉

