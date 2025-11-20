天道盟大哥嫁女兒 新娘丟「塑膠玩具槍」引發討論

地方中心／賴國彬 桃園報導

桃園中壢的天道盟正義會一名劉姓大哥，嫁女兒，卻引發爭議！這個月15日，這名劉姓大哥的女兒，在中壢「大崙崇德宮」廣場舉辦婚宴，男方出動多輛超跑豪車來迎娶，席開120桌，最後更施放煙火長達五分鐘，但大哥的女兒，上車離開時，不是依照習俗丟扇子，而是丟了一把玩具槍，引發討論。

穿著旗袍長腿迎賓小姐，一字排開場面浩大，婚禮紅毯現場，甚至還用燈泡點綴，超級浪漫，桃園中壢天道盟正義會，一名劉姓大哥，這個月15日，就在中壢「大崙崇德宮」廣場嫁女兒，席開120桌，黑白兩道以及政商名流，通通到場，警方派出上百名警力，甚至是霹靂小組荷槍實彈，就在入口處附近，進行蒐證。劉姓大哥父親（新娘爺爺）表示「他們還以為他辦兄弟會，結果分局長有跟他約見，他說我不是什麼兄弟會，我是嫁女兒啦。」桃園市議員（民）黃瓊慧表示「一般民眾會覺得有點那邊，生人勿近的那種感覺，尤其是看到這麼多刑警在現場蒐證，（正義會大哥）處理這樣子，家裡面的事情的時候，是不是警方可以事先溝通，不要這麼的鋪張。」

廣告 廣告

天道盟正義會大哥嫁女兒 新娘丟「這一物」網掀熱議

天道盟正義會劉姓大哥嫁女兒 警方出動上百名警力到場蒐證（圖／民視新聞）

超過千名賓客，到場獻上祝福，婚宴最後，甚至還施放長達五分鐘煙火，根據了解，這名天道盟正義會劉姓大哥，和現任會長頗有交情，在道上具有一定輩分，迎娶過程，男方出動超跑，但依照習俗，出嫁的女兒上車後，會丟扇子，象徵把在娘家的拗脾氣給丟掉，但偏偏她丟的是一把塑膠玩具槍，引發討論。知情人士表示「（天道盟正義會）它在八德起家，（劉姓大哥）他們會裡的大哥，非常資歷很深的大哥，（女兒）她把槍就丟掉就代表說，以後要遠離江湖人士，不要去涉及這種江湖中的事情。」

天道盟正義會大哥嫁女兒 新娘丟「這一物」網掀熱議

婚宴現場席開一百二十桌 氣氛盛大輕鬆沒想像中嚴肅（圖／民視新聞）

大哥的女兒，丟出塑膠玩具槍，說是想要擺脫外界印象，卻也格外引發聯想，而這場辦在大崙崇德宮的婚宴，更是一舉打破當地宴客桌數紀錄。中壢區內厝里里長劉綵螢表示「以前人家有請106桌，那個人就說她破他的紀錄122（桌），從那邊坐一坐排到這裡來。」婚宴氣氛，沒外界想像中嚴肅，倒是女方父親朋友，各個「來頭」不小，受到警方關注。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：天道盟正義會大哥嫁女兒 新娘丟「這一物」網掀熱議

更多民視新聞報導

天道盟大哥嫁女兒黑白同賀！新娘不丟扇子「竟隨手丟巨槍」畫面曝

不只學校遭恐嚇！網友揚言鄭麗文家放炸彈、捅死張安樂

工廠老闆開車驚見後座1男陳屍 他嚇壞急報警

