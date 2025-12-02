天道盟大哥「寶勝」告別式 新北警重兵把守逮2未成年1通緝犯

警方逮捕林姓詐欺通緝犯。（圖／翻攝畫面）





天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝今年10月間，因膽囊癌離世，享年59歲，家屬昨天（1日）上午在新北市立殯儀館舉辦告別式，大批黑幫人士均到場致意，轄區新北市警局海山分局接獲線報，派遣大批警力到場，針對前往致意人士逐一盤查身分，查獲林姓詐欺通緝犯及2名未成年少年，依法解送歸案及通知家長帶回；而後續更發生與「寶勝」素有重大恩怨的「黑狗」賴姓天道盟重量級人物在台北市中華路一處停車場遭砍斷腳筋，而該案目前正由台北市萬華分局偵辦中。

廣告 廣告

據悉，人稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝，在台北市萬華一帶擁有相當高的輩分和地位，今年10月14日因膽囊癌離世，享年59歲，家屬昨天（1日）上午在新北市立殯儀館景福廳舉辦告別式，不少黑幫份子均到場致意。

警方在殯儀館周邊各出入口盤查前來弔唁的人士身分。（圖／翻攝畫面）

轄區海山分局接獲情資，協請保安警察大隊、刑事警察大隊及少年警察隊等支援警力，共計出動86名警力，在殯儀館周邊針對前往致意的人士逐一盤查身分，其中查獲2名未成年少年，後續帶回派出所並通知家屬帶回，另外更在現場逮捕一名林姓詐欺通緝犯，詢後依法解送歸案。

而在告別式結束後，昨天中午便傳出與「保聖」生前有重大恩怨，綽號的「黑狗」天道盟賴姓大哥，前往北市萬華中華路一處停車場繳費牽車時，遭遇襲擊當場被砍斷腳筋，而本案目前正由萬華分局偵辦中，將依重傷害罪嫌移送法辦。

警方在殯儀館周邊各出入口盤查前來弔唁的人士身分。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

完成大哥遺願？南萬華教父剛辦告別式 仇家黑狗就被砍斷雙腳筋

淡水大停水4天引民怨！新北開罰包商 設陳情窗口減免水費

南亞大火案外案！ 義消涉詐領救災費還在駐地飲酒聚賭

