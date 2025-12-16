天道盟成員槍殺幫派好友！鄰居曝「兇嫌氣質乖巧」沾酒暴走：地方頭痛人物

基隆33歲盧男持槍殺害34歲盧姓友人。圖／翻攝畫面

基隆驚傳槍擊命案！天道盟同心會成員的33歲盧姓男子14日持槍殺害34歲鄭姓友人，並將遺體棄置在大武崙工業區的一輛保時捷轎車內，15日盧男遭警方逮捕，警方目前朝殺人罪方向偵辦中。事實上，盧男是當地的頭痛人物，鄰居透露他平時舉止正常，一旦喝酒就會性情大變。

警方調查指出，33歲盧姓男子、34歲鄭姓友人同為天道盟同心會成員，雙方疑似因金錢問題發生糾紛，已經互相嗆聲好幾天，鄭男還揚言要對盧男開槍，兩人14日約在大武崙工業區附近的產業道路談判，盧男帶著林姓友人前往現場。

沒想到才剛剛下車，盧男就押著鄭男進入鄭男的保時捷車內，並朝著鄭男連開兩槍，其中一槍擊中鄭男的右胸口，盧男眼見闖下大禍，就把鄭男丟到後座，駕駛保時捷開往大武崙工業區棄置，隨後跟林姓友人駕車逃逸。

家屬發現鄭男遲遲未歸，擔心發生意外報警，警方循線找到鄭男時，他已經喪失生命跡象。警方隨後鎖定盧男，並在其住所埋伏，15日上午盧男現身，警方將其逮捕，並在家中發現作案槍械。

事實上，33歲的盧男是當地的頭痛人物，鄰居透露，他平時舉止正常，氣質看起來很乖巧，不過一旦喝酒就會性情大變，過去曾持鈍器破壞自家鐵捲門，家人也拿他沒辦法。

另外，盧男在本月7日凌晨3時，就在酒後持利刃在基隆廟口夜市附近遊蕩，還在斑馬線上揮舞刀刃，當時警方將其包圍，噴灑辣椒水壓制帶走，僅隔7天他竟犯下殺人命案。警方訊後依殺人罪嫌，將盧男、同行的林男移送基隆地檢署，檢察官向法院聲起盧男羈押、同行的林男則以6萬元交保。



