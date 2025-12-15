天道盟成員陳屍保時捷車內！槍手竟是「自己人」 8天前曾廟口揮刀被逮

社會中心／陳韋劭報導

8天前盧男才在路上揮刀鬧事被逮，今晨竟開槍殺人。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區今天（15日）發生槍擊命案，鄭姓男子（34歲）在保時捷車內遭盧姓男子（33歲）連開兩槍斃命，警方已逮捕盧男偵訊中。據了解，2人皆為天道盟同心會成員，疑因金錢糾紛爆發衝突，全案將依殺人罪偵辦。

今天凌晨，鄭男和盧男相約在大武崙工業區談判，2人爆發口角，盧男隨即掏槍把對方押至一輛白色保時捷車內，並朝鄭男連開兩槍，其中一發擊中右胸口，另一槍則擊中駕駛前座飾版，盧男行兇後逃逸，直到民眾發現異狀報警，警方循線在基隆成功一路逮捕鄭男，並在其住處起獲作案槍枝。

盧男12月7日凌晨在基隆廟口夜市附近揮刀鬧事，警方噴辣椒水將他制伏。（圖／翻攝畫面）

據了解，盧男和死者鄭男都是天道盟同心會成員，近日疑因有金錢糾紛，雙方鬧得不可開交，才會相約談判。警方正依殺人罪嫌偵辦中，確切的行兇動機仍待調查釐清。

本月8日凌晨3時許，盧姓男子酒後行為拖序，在廟口夜市旁持類似軍用刺刀刀械揮舞鬧事，直到員警到場噴灑辣椒水才將其制伏，帶回派出所管束，並依違反《社會秩序維護法》移送裁罰。據悉，盧男是地方的頭痛人物，經常鬧事作亂，不料這次竟嚴重到開槍鬧出人命。

