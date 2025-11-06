天道盟正義會大哥「24小時送毒到府」販毒據點曝光 北市警攻堅逮捕7人

沈嫌等人被警方帶回。翻攝畫面

自稱天道盟正義會的42歲沈姓男子，化身毒品大盤商，自今年3月起在桃園火車站對面商業大樓承租據點，自創「中控台」全天候接單，號稱24小時可送貨到府。警方長期監控發現，他將毒品藏放於新北市鶯歌區承租的公寓，再指揮旗下6名小弟分工出貨與送貨，形成嚴密的販毒網絡，成為大台北地區毒品供應源頭之一。

北市刑警大隊偵三隊接獲線報後展開調查，經月餘蒐證掌握集團運作方式，確認沈嫌透過網路接單、暗語下單，並以「不斷電配送」為噱頭吸引毒品買家。警方日前掌握時機，在桃園及鶯歌兩地同時發動攻堅，逮捕沈嫌及其他6名共犯。現場查扣現金10餘萬元、毒品咖啡包189包、愷他命36包、彩虹菸122支、依託咪脂與安非他命等毒品，並起出鎮暴槍、電擊棒及監視器設備。

警方指出，沈嫌自居「天道盟正義會」成員，並以組織化方式經營販毒網路，設立據點、區分職責，試圖規避警方查緝。全案訊後，警方依違反《毒品危害防制條例》等罪嫌，將沈嫌與6名共犯移送桃園地方檢察署偵辦，持續追查上游毒品來源及資金流向。



