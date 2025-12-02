天道盟角頭出殯小弟「血祭」義父 猛砍仇家雙腿斷腳筋！5年仇恨曝光

天道盟一名小弟為替義父角頭復仇，特意選在義父出殯日，埋伏襲擊仇人賴男。（示意圖，非當事人，photoAC）

台北市中華路一段的一處停車場，1日下午發生一起駭人聽聞的幫派尋仇事件，20歲徐姓男子埋伏在停車場，鎖定的目標是50歲的天道盟要角賴姓男子，徐男自稱是同幫派不倒會已故大哥「寶勝」的義子，為了了結賴男5年前對其義父斷筋的舊恨，特意選在「寶勝」出殯日對賴男襲擊，特地挑斷賴男雙腳腳筋，導致對方將面臨終身殘廢。

據《中時電子報》報導江湖人稱「黑狗」的賴姓男子是天道盟天德會的一員，事發當天中午，賴男結束午餐準備開車離開，前往取車途中遭埋伏多時的徐男盯上，徐男一見到仇人露面，毫不遲疑朝賴男的大腿瘋狂猛砍，賴男在毫無防備下身受重傷應聲倒下，全身浴血。雖然經過台大醫院的搶救撿回一命，但因為傷勢實在太重，他的雙腿恐怕難脫殘疾的下場。

徐男伏擊賴男經過

罹癌的「寶勝」因病離世，告別式於1日上午在新北市立殯儀館舉行。然而，身為義子的徐男卻捨棄送別乾爹的儀式，反而夥同友人在停車場耐心蹲守仇家現身，復仇成功後，徐男不僅沒有逃逸，反而沉著地等待警方到場逮捕，並將凶器主動上繳。徐男供稱選在乾爹出殯之日下手就是為了兌現「以牙還牙」的幫派信條，用賴男的殘廢視為對乾爹的最高祭奠，表達強烈的復仇意圖，即使因此要在警局被拘留，他也心甘情願。

天道盟角頭「寶勝」與賴男恩怨

警方深入調查後發現，天道盟雖然表面上是同一個組織，但內部派系眾多，其中「不倒會」與賴男所屬的「天德會」早已積怨已久。「寶勝」多年前確實曾遭賴男指使人馬挑斷腳筋，雙方因此結下了難解的宿怨，徐男這次凶殘的行徑明顯是一次有計畫的報復。警方完成初步訊問後，已將徐男移送法辦，並擴大偵查範圍，持續調閱監控畫面，全力追緝其他涉案的共犯及隱藏在幕後的指使者，以杜絕黑道仇殺的惡劣風氣。

