天道盟鐵霸捲毆運將案 涉教唆80萬交保

上櫃公司美而快集團董事長廖承豪捲入暴力事件，因與計程車司機發生口角後，竟兩度指使他人毆打對方。檢方調查發現，事發當天廖承豪曾與天道盟盟主鐵霸曾盈富通話，疑似請其找人教訓運將。北檢已傳喚曾盈富到案，以80萬元交保，而其弟弟太保則以證人身分無保請回。事件曝光後，廖承豪的妻子楊雅筑已在社群媒體公開道歉，表示無法認同任何不當行為。

天道盟盟主鐵霸，捲入毆打運將一案，涉嫌教唆遭到複訊，80萬元交保。（圖／TVBS）

天道盟盟主曾盈富日前身著黑色皮外套，在多人陪同下神色凝重地從北檢偵訊室走出，未發一語便快步搭車離開。曾盈富因涉入美而快董事長廖承豪教唆毆打計程車司機案件，被以被告身分傳喚至北檢，經檢察官複訊後以80萬元交保。他的弟弟太保則被列為證人，較早前已無保離開北檢。

事件起因是廖承豪欲搭計程車從信義區前往大安區，疑因不滿司機已接下一單而拒載，竟找人毆打該名運將。更令人震驚的是，事後還有人尾隨運將至醫院門口，對其進行二度暴力攻擊。檢方調查廖承豪的通聯紀錄時發現，事發當時他曾聯絡天道盟盟主曾盈富，希望對方協助處理，因此懷疑幕後指使毆打運將的人正是曾盈富。

事件爆發後，PAZZO創辦人兼總監楊雅筑，也就是廖承豪的妻子，在社群平台Instagram上發文公開道歉，表示想為先生的行為說一聲對不起，並強調自己無法認同任何不當行為。

目前曾盈富因涉嫌教唆暴力行為已交保80萬元，其弟弟太保則以證人身分無保請回。檢方正在逐一調查這起暴力事件的幕後關鍵人物，釐清整起案件的來龍去脈。

