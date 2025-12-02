天道盟黑狗被斷腳筋 兇嫌嗆為乾爹復仇 檢警懷疑另有所圖

涉嫌挑斷天道盟「黑狗」腳筋的徐鉯翔(圖右)，供稱是要替乾爹寶勝復仇。呂志明攝



天道盟天德會大老黑狗遭自稱是天道盟不倒會寶勝的乾兒子徐鉯翔砍斷腳筋，徐男到案後坦承犯行，還供稱因為黑狗多年前打斷乾爹的腳，他才會選擇在乾爹告別式當天復仇，以慰其在天之靈，徐男的說法看似有憑有據，但檢警懷疑其說法的似乎在真實的事件中夾帶許多虛偽，想要掩蓋事實，同時有相當的事實懷疑幕後有藏鏡人，因此將徐男及共謀王銘偉聲押禁見，釐清案情。

當黑狗被挑斷腳筋後，流了大量的鮮血，現場血跡斑斑，警方為了要採取現場所有的跡證，包括微物跡證，才將2人當時穿著在身上的衣物全都取下進行生物跡證鑑識，並買了同款的衣服給2人穿，才會出現2人同時穿著潮牌服飾移送法辦，讓人誤以為是囚服。

天道盟成員為了乾爹報仇，選擇在出殯同一天砍殺仇家。照片是案發的停車場。讀者提供

據了解，黑狗與高寶勝原本都在天道盟盟主羅福助麾下辦事，事後黑狗自立門戶加入天德會，而寶勝則進入不倒會，據悉多年前因為爭奪環南市場及青年公園的土方工程利益，黑狗疑似設局將寶勝的膝蓋打殘，害他終身殘廢，雙方因而結下樑子。

而這次在寶勝因病去世昨日出殯時，自稱寶勝乾兒子的徐鉯翔，為了替乾爹吐口怨氣，找了友人王銘偉，鎖定黑狗行縱後，以其人之道還治其人之身，持開山刀將黑狗的腳筋砍斷，而黑狗經緊急送往台大醫院搶救雖保住一命，但因傷勢過重，未來雙腿也恐將殘廢。

然而這個看似合理的劇情，檢警人員卻認為疑點重重，首先，徐男自稱是寶勝的乾兒子，為了替父報酬才挺而走險，但這全是他片面之詞，目前尚無證據可以明證明。

再者，寶勝當年腿被打斷，雖然外傳黑狗是幕後主使者，但似乎也沒有實槌的證據，否則在案發時該討回的公道早應討回，為何要到人死後才做，不合常情。

再者黑狗的行蹤似乎有人全程掌握，並告知行兇的徐鉯翔、王銘偉2人，2人才能夠從容趁黑狗不備，將他壓制斷其腳筋，且2人手機只有律師的電話號碼，甚至被逮捕後也表示要求律師到場才肯製作筆錄。

從這些種種因素，無法讓人相信是一個乾兒子為了替乾爹復仇所幹的事，一切似乎有幕後藏鏡人精心策畫的結果，目的是為了復仇還是權力鬥爭或是利益糾葛，這一切只有等到專案小組慢慢抽絲剝繭，釐清案情。

