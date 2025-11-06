天道盟「中控台」販毒如企業經營 大哥24小時外送毒品遭逮

警方逮捕運送毒品的小弟。（圖／北市刑警大隊提供）

警方在現場起出還沒有賣出的毒品。（圖／北市刑警大隊提供）

42歲沈姓天道盟正義會大哥，自民國114年3月起，在新北市鶯歌區與桃園市承租公寓及商辦大樓，組織販毒集團。沈姓大哥找來6名小弟，成立「中央控台」接單，標榜24小時不斷電外送毒品到府服務，範圍遍及鶯歌、桃園一帶的住家及酒店。北市刑大與多個單位共組專案小組，日前兵分二路攻堅，在桃園及鶯歌逮捕沈嫌等7人。全案依違反《毒品危害防制條例》等罪，移送檢方後續偵辦。

警方年初查獲毒品藥腳，一路抽絲剝繭，鎖定沈姓大哥涉嫌重大。專案小組歷經長期蒐證，發現該集團組織嚴密，分工精細。

廣告 廣告

沈姓大哥行事囂張，竟將幫派活動據點設在桃園火車站對面的商業大樓。他另在鶯歌租屋當作毒品倉庫，由4名小弟負責看守及分裝毒品，簡直把販毒當企業經營。

沈姓大哥等人成立中控台，等待毒蟲致電叫貨，小弟再依指示騎車或開車，將毒品親送至客戶手中，連酒店等營業場所也不放過，讓毒蟲趨之若鶩。

專案小組見時機成熟，日前持拘票與搜索票同步攻堅。警方先在桃園辦公大樓逮捕沈姓大哥在內等3人，隨後在鶯歌倉庫逮捕另外4名小弟。警方在現場查扣現金10萬餘元、毒品咖啡包189包、愷他命36包、彩虹菸122支、安非他命、手機10支，以及鎮暴槍1把、電擊棒1支等證物。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台南車內雙屍命案 小情侶疑一氧化碳中毒亡

花蓮卓溪鄉民宅內驚見白骨 友人探視嚇壞報警

趙少康大罷免2度亮票遭起訴 北檢求法院處重刑