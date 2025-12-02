天道盟「黑狗」腳筋被砍斷！自稱南萬華教父義子報仇 北檢聲押禁見

記者楊佩琪／台北報導

▲自稱是「南萬華教父」高寶勝義子的徐姓男子，砍斷天道盟「黑狗」腳筋，北檢聲押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

被稱為「南萬華教父」，天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝在新北市板橋殯儀館舉行告別式當天，綽號「黑狗」的天道盟天山會會長賴姓男子在台北市萬華區一大樓地下停車場遭徐姓、王姓2名男子持刀砍斷雙腳腳筋。徐男落網後宣稱自己是高寶勝的「義子」，替義父報仇了心願。2人訊後移送北檢複訊，北檢聲押禁見。

▲共犯王姓男子也聲押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

警方押解徐男2人抵達北檢時，媒體發現2人身上皆穿著同一件帽Ｔ，仔細看，原來是藝人陳冠希創立的潮牌與知名設計師聯名的「三生萬物」系列。2人見有媒體拍攝，完全沒低頭，被問到真是為了報仇嗎？為何斷人腳筋？2人不發一語。

廣告 廣告

根據了解，高寶勝生前與「黑狗」賴姓大哥曾有過節，高寶勝因此遭到毆打，視為奇恥大辱。犯案的徐姓男子自稱就是高寶勝的「義子」，因為在告別式上看到賴男，臨時起意報仇。1日中午，待賴男進入大樓地下停車場後，與王男一起，一人限制住賴男行動，一人持刀朝賴男腳筋猛砍。

行兇後，2人也不逃，徐男且打110自首，待在現場等待員警到場逮人。經送醫搶救，賴男雖然保住一命，但雙腳腳筋都被砍斷，失血過多，目前仍在加護病房觀察。

雖然徐男自稱是臨時起意，但警方調閱監視器發現2人早在案發前就在大樓附近出沒，認為應是預謀行凶，訊後移送北檢複訊。

更多三立新聞網報導

柯文哲聲請「法庭直播」 台北地院裁准辯論、宣判過程「公開播送」

自稱「南萬華教父」義子砍斷天道盟「黑狗」腳筋 2嫌移送北檢

恐怖虐貓魔人害死5貓辯吸毒一時衝動 法官打臉！二審仍重判

夏天倫遇襲遭砍1嫌自首 疑有幕後藏鏡人！北檢聲押禁見

