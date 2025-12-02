天道盟「黑狗」腳筋遭砍斷 2嫌今羈押禁見

昨（1日）是高雄天道盟不倒會大哥高寶勝舉行告別式，卻在同一時間發生震驚江湖的砍人事件。（圖／東森新聞）





昨日（1日）高雄天道盟不倒會大哥高寶勝舉行告別式之際，台北西門町卻發生一起震驚黑幫的砍人事件。天道盟另一名重量級份子、「天山會會長」黑狗在西門町停車場繳費準備取車時，遭兩名惡煞伏擊，不僅被辣椒水攻擊，最後更被砍斷腳筋。檢方複訊後向法院聲請羈押禁見，法院已於今日（2日）晚間裁准，兩名嫌犯雙雙被羈押禁見。

事件發生在1日下午1點多。當時黑狗進入西門町停車場，兩名惡煞一路尾隨。黑狗先被從後方環抱控制行動，隨即遭到辣椒水攻擊，最終被殘忍砍斷腳筋。

兩名行凶男子犯案後並未逃跑，而是自行報警自首。其中一人自稱是已故大哥高寶勝的義子，聲稱此舉是為了替義父完成遺願，才出手對黑狗復仇。然而，警方對於嫌犯的說法存疑，認為背後可能另有藏鏡人指使，正全力深入追查中。

遭伏擊的「黑狗」身分並不單純，他是天道盟天山會會長，早年曾是前盟主羅福助的重要手下，行事狠辣且個性神秘，在天道盟內地位特殊。

知情人士透露，黑狗與高寶勝的糾葛疑似已非一朝一夕。早在1998年，黑狗就曾因持槍遭逮；而高寶勝出獄後，逐漸成為不倒會的實權大哥，近年多起重大槍擊事件也與他脫不了關係，包含2015年西門町峨嵋停車場雙屍命案、2022年萬華青山宮前槍手自戕案，都曾讓高寶勝被檢警傳喚，外界甚至封他為「南萬華教父」。

知情人士指出，黑狗與高寶勝之間最大的矛盾，來自於馬場町與青年公園社會住宅開發所牽涉的龐大利益。

雙方因利益分配談不攏而結下深仇，儘管天道盟高層多次出面協調，但兩派人馬明爭暗鬥多年，梁子越結越深，始終難以化解。如今高寶勝雖因癌症過世，但這場黑道恩怨並未因此畫下句點，反而持續延燒。黑狗在告別式當天遭伏擊砍斷腳筋，顯見這場剪不斷、理還亂的江湖恩怨仍在持續。

