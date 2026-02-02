天道總會推動「慈善新六藝」 攜手專家培育「世界公民」志工

隨著聯合國永續發展目標（SDGs）成為全球顯學，本土宗教團體也展現了驚人的轉型活力；中華民國天道總會近日分別在高雄與台北舉辦「慈善志工種子養成訓練營」，首度引進國際級的志工培訓技術，將傳統的「渡人辦道」轉化為具體的社區公益行動。這場培訓吸引了近百位來自全台各地的點傳師、壇主與青年幹部參與，透過跨世代的對話與實作，為傳統道場注入了一股創新的暖流。(見圖)

主辦單位今(二)日說明，為接軌國際SDGs，實踐現代版「禮運大同」，天道總會領導前人黃庚申、天道慈善基金會榮譽顧問洪那雄、南區道務總召江乃德等領導高層皆出席開訓典禮，以顯對此訓練之重視。

洪那雄顧問表示，天道弟子長期在社區耕耘，其實就是在實踐「禮運大同篇」的理想。為了讓這份善的力量更有效率並與國際接軌，總會特別邀請長期投入人道救援的山達基教會人道計畫辦公室主任莊凱仲、以及中正大學兼任講師林妙香，帶來系統化的溝通與組織技術。

這次培訓最大的亮點是「青銀共創」的工作坊設計，有別於傳統單向講課，課程中安排了「尋找天命夥伴」的破冰遊戲，讓長輩與年輕人互相盤點彼此的資源。講師引導學員進行「資源媒合」，將長輩擁有的「佛堂空間、人脈、廚藝」與年輕人擅長的「社群媒體、影像製作、創意企劃」結合，共同設計出具體的社區服務方案。這種被稱為「天道新六藝」的實作模式，成功打破了宗教團體常見的年齡斷層。

除了觀念轉型，該課程也導入了實用的助人技術。林妙香講師分享來自美國作家L.羅恩 賀伯特提出的「ARC溝通三角形」與「組織基本原理」，為志工提供了系統化的工具，解決志工團隊常見的溝通不良或分工不清的問題。

天道領導前人黃庚申在結訓時勉勵學員，天道強調「內聖外王」，這次的培訓就是最好的「外王」實踐；透過具體方法輔助，讓道親們在行善的路上不僅有愛心，更具備專業的執行力，真正落實「聞聲救苦」的宗教情懷。

這場培訓不僅是天道總會邁向現代化的一大步，也示範了台灣宗教團體如何透過跨界合作與世代對話，將傳統信仰轉化為推動社會進步的具體力量。