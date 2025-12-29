天選之人抽中「1萬＋5萬」遭質疑！桃園經發局急澄清

生活中心／李明融報導

桃園市政府因應普發現金新台幣1萬元，推出「桃園百倍奉還」活動，近期公開第五波中獎名單，有眼尖網友發現，最大的1萬及5萬元現金大獎名單中，同時出現一名潘姓女子，引起熱議。對此，桃園市經發局強調，截至目前第五波抽獎過程，都有律師在場見證。

桃園同一人抽中「1萬＋5萬」遭質疑內定！經發局急澄清：都有律師在場

網友發現1萬和5萬的中獎名單同時出現同一人。（圖／翻攝自桃園市政府經濟發展局臉書）

桃園同一人抽中「1萬＋5萬」遭質疑內定！經發局急澄清：都有律師在場

由於同時出現同一人名字，有網友質疑是否有內定。（圖／翻攝自桃園市政府經濟發展局臉書）

廣告 廣告

有網友在社群平台爆料，比對本月 17 日至 23 日的得獎名單發現，19 日獲得 1 萬元現金的得主，與 21 日獲得 5 萬元大獎的得主，不論是姓名隱碼（潘○英）還是手機號碼末三碼皆完全相同。貼文曝光後引爆網路論壇 PTT 與 Dcard 熱議，網友紛紛質疑：「名額已經夠少了，還能同一個人中兩次，根本是天選之人」、「不公開直播抽獎真的很難避嫌」、「這機率比被閃電打到還低吧」。

桃園同一人抽中「1萬＋5萬」遭質疑內定！經發局急澄清：都有律師在場

經發局回應外界質疑，目前5波抽獎皆在律師見證下完成。（圖／翻攝自桃園市政府經濟發展局臉書）

經發局回應累積序號制「中獎機會不只一次」 針對外界質疑，桃園市經發局回應指出，目前 5 波抽獎皆在律師見證下完成，由電腦系統隨機抽出。根據活動官網規則，「週週抽」一名5萬元與「天天抽」七名1萬元：

＊累積序號制： 消費滿 100 元得 1 組序號，單筆上限 600 組。序號越多，中獎機率越高。



＊跨類獲獎規定： 每一張發票在「主活動（天天／週週／月月）」及「加碼活動」中各有一次獲獎機會。



＊不同類型限中一次： 雖然「同一類型」獎項每人限中一次（例如不能連拿兩個 5 萬），但若分別符合天天抽與週週抽的資格，序號會持續參加抽獎。



經發局強調，活動旨在振興地方商圈與觀光工廠，每一位中獎者皆經過系統審核，程序完全透明。

原文出處：桃園同一人抽中「1萬＋5萬」遭質疑內定！經發局急澄清：都有律師在場

更多民視新聞報導

元旦迎「入冬最強冷空氣」！專家：跨年夜一地區有雨

看護強震捨命護臥床嬤！阿嬤下秒安撫「暖喊一句」

規模7強震在看「阿凡達3D」！觀眾嚇壞反應曝光

