天選之人降臨！網紅拉西哥開出「全球唯一」大谷翔平神卡 國外喊破1.2億新台幣

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

太神啦！台灣網紅「拉西哥 LAC」昨（27）日上傳開箱大谷翔平紀念卡盒影片，結果竟開出了全球僅3張的大谷翔平1-OF-1親筆簽名實物卡兌換券，市場價預估破100萬美元（約新台幣3100萬元）！他當下震驚到全身起雞皮疙瘩，直呼「要去冷靜冷靜」。網友更透露，國外有人喊到400萬美元（約新台幣1.26億元）。

台灣網紅「拉西哥 LAC」開出了全球僅3張的大谷翔平1-OF-1親筆簽名實物卡兌換券，市場價預估破100萬美元（約新台幣3100萬元）（圖／翻攝自YT 拉西哥 LAC）

拉西哥原本正進行例行的卡盒開箱，在開啟其中一包卡包時，他發現一張黑色卡片夾在第三張位置，赫然是一張印有「CONGRATULATIONS！」的兌換券。卡片上清晰標註：「1-OF-1 AUTOGRAPHED RELIC CARD」（全球唯一簽名實物卡），並註明系列為 「SHOHEI OHTANI TOPPS DYNASTY BLACK」。

廣告 廣告

拉西哥發現自己抽到全球僅3張的親筆簽名實物卡兌換券，瞬間陷入瘋狂，直呼自己「全身起雞皮疙瘩，肩膀整個麻起來」，還因太過震驚宣布暫停開箱，大喊「心情無法平復」。據悉，這張屬於Topps Dynasty Black系列的超級稀有兌換券，最終能兌換到1張鑲有大谷翔平實戰裝備的全球唯一稀有卡，預估市場價值可能高達100萬美元。

許多網友紛紛留言炸鍋：「脆有人說國外有人400萬美元收！嚇爛，恭喜啊億萬富翁」、「恭喜主播，看到新聞來朝聖」、「沾一下喜氣，太神了！台灣之光」、「連看影片的我手都在抖了...」、「居然還上片，這個要是開到我直接關台原地退休了」、「拆到房子啦！！！」

更多FTNN新聞網報導

沙子宸獲得WBC徵詢！展現高度意願：我非常想打 最想對決大谷翔平

正式參戰WBC！大谷翔平親揭加入經典賽原因 「二刀流」上陣可能性曝光

台灣將對決「二刀流」！大谷翔平正式宣布參戰WBC 對日本戰明年3月6日登場

