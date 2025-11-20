天選之人！他獨得彩券頭獎3千億 中獎率僅2.9億分之一

一名來自喬治亞州的民眾日前購買「超級百萬」（Mega Millions）彩券，一舉抱走高達9億8000萬美元（約新台幣3000億元）的頭獎，成為該州歷史上獎金最高的得主。（示意圖／Pixabay）





美國彩券界再度出現「天選之人」，一名來自喬治亞州的民眾日前購買「超級百萬」（Mega Millions）彩券，一舉抱走高達9億8000萬美元（約新台幣3000億元）的頭獎，成為該州歷史上獎金最高的得主，也在全美掀起熱烈討論。

根據《NBC》報導，美國全國性的「超級百萬」彩券目前在45個州、華盛頓特區及美屬維京群島均有販售，是全美最受歡迎的大型彩券之一。此次開出的頭獎延續了自今年6月27日以來連續數月無人中獎的累積紀錄，獎金一路滾上近10億美元，吸引大量民眾投入試手氣。

開獎單位於11月15日公布的中獎號碼為：1、8、11、12、57，金色「超級球」號碼則為7。喬治亞州這名幸運民眾正是全美唯一一位六碼全中的投注者，成功獨得頭獎。官方形容，該玩家「克服了極低的中獎機率」，因為根據統計，超級百萬要全部對中六個號碼，機率僅2.905億分之一，幾乎難以想像。

喬治亞州彩券總裁暨執行長科賓（Gretchen Corbin）獲悉消息後，也在聲明中以「歷史性時刻」形容這次中獎，「我們熱烈恭喜本州歷來最大贏家，這份幸運令人振奮。」由於金額創下該州歷年彩券的最高紀錄，同時也是自2002年「超級百萬」開獎以來的第八高頭獎，相關單位預期將引發更多人關注。

消息在美國社群平台上迅速瘋傳，不少網友都難掩驚訝與羨慕，紛紛留言開玩笑表示：「這輩子運氣都用完也值得」、「這機率比被雷劈還低」、「他從此可以不用工作了」、「人生直接進入簡單模式」。也有人以調侃方式提醒，「別忘記先繳稅，不然9億變成5億還是很痛。」

美國大型彩券的得主通常可選擇一次領取現金或分期領取年金。若選擇一次領取，雖然要扣除聯邦與州稅，實際入袋金額可能只剩原本頭獎的大約一半，但即便如此仍是天文數字級的財富。此名喬治亞州得主目前尚未現身，也尚未公布領獎方式與身份資訊。

