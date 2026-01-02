天選之人！冷凍水餃「41顆全破」 永和名店PO文急尋結局曝光

永和知名水餃店日前販售冷凍水餃時，不慎將41顆餃皮有裂縫的水餃包成一包出貨。水餃示意圖。取自Unsplash



永和知名水餃店日前販售冷凍水餃時，不慎將41顆餃皮有裂縫的水餃包成一包出貨，店家發現後立即在社群平台發文協尋買到這包水餃的顧客，還幽默表示：「如果您煮水餃的時候發現全部都是破掉的，那不是你的廚藝問題」，貼文一出讓不少網友笑翻，直呼買到的真是「天選之人」。

這家永和水餃店31日在社群Threads發文表示，因為前陣子有客人反應高麗菜蝦仁水餃有破掉的情況，因此老闆交代員工就現有的庫存高麗菜蝦仁水餃做一個篩選，把有裂縫的水餃都挑出來，總共挑選出了41顆品相比較不佳的水餃，沒想到，後續因為店家疏失，不小心把這一包41顆水餃出貨賣給客人。

廣告 廣告

店家急忙PO上「永和人社團」協尋，呼籲在12/29至12/30下午購買高麗菜蝦仁水餃的其中一位客人，「如果您煮水餃的時候發現全部都是破掉的，那不是你的廚藝問題。請您趕快跟我們聯絡，我們會把錢退給您，並另外再招待您一包高麗菜蝦仁水餃。真的感到萬分抱歉！」

這則貼文在Threads讓不少網友笑翻，紛紛留言：「超好笑，他一定一臉疑惑的邊煮邊罵髒話」、「把破掉的集中給一個人就只會有一個負評」、「如果是我，要麼怪自己冰太久，要麻怪自己廚藝不精，就是不會想到水餃本來就是破的」，店家之後也在留言更新表示，這位客人看到串文，有來換一包新的回去了，「原本那包已經煮完了，至於慘況我沒多問了」。

更多太報報導

非清北、沒留學！中國「90後」青年新創AI讓Meta砸625億收購 一夕暴富

曹西平猝逝不到1天冒屍斑 遭疑不尋常？急診醫、殯葬業解惑

「36秒吃12顆葡萄」好運到？醫逆風喊話：小心影響顏值