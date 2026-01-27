天選之人！幸運男獨得642億獎金 「超炫坐駕」曝光：要價198萬

國際中心／李紹宏報導

美國史上威力球（Powerball）最高累積獎金20.4億美元（約642億台幣）得主艾德溫·卡斯楚（Edwin Castro），一夕致富後，近況備受關注。近日卡斯楚被拍到駕駛1958年福斯的古董車，現身洛杉磯日落大道，令人稱羨。

美國威力球中獎得主艾德溫·卡斯楚（Edwin Castro），被拍到在洛杉磯駕駛1958年款福斯Kombi箱型貨車。（圖／翻攝自BRING A TRAILER美國線上汽車拍賣平台）

綜合《紐約郵報》等報導，卡斯楚2022年贏得大獎後，卡斯楚選擇先一次性領取（Lump Sum），因此獎金須打折，在繳納稅賦後，最終入帳約6.28億美元（約198億台幣）。近日有民眾發現，卡斯楚駕駛一輛1958年款福斯Kombi箱型貨車（Kombi Type 2 Double Cab）現身洛杉磯，該古董車市價約6萬美元（約189萬台幣）。

此外，《華盛頓郵報》也指出，卡斯楚曾在洛杉磯地區展開大規模不動產投資。截至目前，他已斥資約7600萬美元打造其房地產組合，分佈在好萊塢、貝萊爾（Bel Air）等地，還有為父母在阿爾塔迪納（Altadena）購置的一棟日式風格住宅。

然而，卡斯楚的資產也曾遭受自然災害損失，例如位於馬里布（Malibu）價值數百萬美元的豪宅，在先前的帕利塞德（Palisades）山林大火中全毀。此外，這名出生於阿爾塔迪納的得主也相當關心家鄉，在當地收購了15處曾受災害影響的焦黑土地。報導指出，卡斯楚投入約1000萬美元，並計畫重建房屋。

