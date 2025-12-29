天選之人？桃園抽現金爆「連中2次」經發局回應了

桃園市政府因應中央普發現金1萬元政策，推出「桃園百倍奉還」活動，只要在桃園市設立登記店家消費100元並至活動網站登錄發票，就有機會抽中百倍奉還《現金一百萬》大獎。(經發局提供)

因應全民普發1萬，桃園市政府推出「桃園百倍奉還」活動，花100元上網登錄就能抽現金，卻被眼尖網友發現1萬元跟5萬元得主疑是同一人引熱議，經發局解釋，每張發票限中獎一次，每人在天天抽、周周抽、月月抽及壓軸抽等不同類別中，各擁有一次中獎機會，經查該「天選之人」共累積消費近27萬，有2676筆抽獎機會，不同發票分別中天天抽和周周抽，已查核完畢符合活動規範，除恭喜得主也呼籲繼續踴躍登錄參加抽獎。

桃園市政府推出「桃園百倍奉還」活動，吸引民眾到桃園消費，在年底前在桃園市登記店家消費100元以上，並至活動網站登錄發票，就有機會抽中現金獎。有網友在Threads上發文表示，發現桃園百倍奉還抽獎活動，開出1萬元現金及5萬元現金的得主疑似為同一名潘姓民眾，除隱匿的3碼之外手機號碼也相同，好奇發問「桃園購物節同一個人中獎的機率到底是多少？」

經發局強調，抽獎過程始終秉持公平、公正、公開原則，所有流程皆在律師見證及全程錄影下進行，確保每一位參與者的權益受到保障。(經發局提供)

經發局說明，活動設計初衷即在鼓勵民眾持續消費，故規定每張發票限中獎一次，且每人在天天抽、周周抽、月月抽及壓軸抽等不同類別中，各擁有一次中獎機會，旨在避免民眾因單次中獎後便停止登錄發票。

經發局指出，12月26日產生同一位民眾同時獲得「天天抽」與「周周抽」獎項的情形，經當場查核，該名得主抽中獎的兩張得獎發票並非同一張，且此前從未在該兩類獎項中獲獎，完全符合活動規範。

經發局統計，截止目前發票登錄總金額約17.3億，12月17日至12月23日當周登錄總金額2.45億，當周序號153萬7262筆，該位得獎民眾累積登錄46張、金額為26萬9545元，抽獎序號多達2676筆，單筆最高金額為2萬2817元，且光是12月17日至12月23日當周的序號就占756筆，消費金額越高、累積序號越多，中獎機率便會隨之提升。

經發局強調，抽獎過程始終秉持公平、公正、公開原則，所有流程皆在律師見證及全程錄影下進行，確保每一位參與者的權益受到保障。該位幸運民眾獲獎當下，經發局已即時確認其登錄方式皆為雲端載具，程序透明無虞，純屬民眾個人運氣極佳。對於外界的關注，經發局除再次向得主表達恭喜，也強調活動機制運作正常，並無違反規定或不公情事，籲請社會大眾理性看待抽獎結果。

經發局呼籲，活動目前已進入最後衝刺階段，歡迎全台民眾踴躍來桃園消費並登錄發票，只要消費越多，下一位幸運兒可能就是您。

