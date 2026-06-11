天選之人！桃園繳電費變千萬富翁 台東吃麥當勞中200萬
小確幸變身大財富！115年3、4月期統一發票中獎號碼已於日前正式揭曉，本期最讓人稱羨的幸運兒落在桃園。這位得主和平常一樣定期繳納日常開銷，僅憑一張面額441元的台灣電力公司電費發票，就幸運對中千萬元特別獎，以極高的報酬率直接讓資產倍數翻漲。據了解，這張令人稱羨的發票開出地址位於桃園市桃園區復興路的台電營業據點。
財政部統計，本期一共創造了20位千萬富翁，中獎人數相當眾多，各大通路也紛紛開出亮眼成績。超商雙雄與零售龍頭依舊是強大的「開獎福地」，其中7-ELEVEN（統一超商）共開出2張千萬大獎，分別位於台北市大同區延平北路的延埕門市，幸運兒僅消費166元；另一張則落在桃園市大園區和平西路的東懋門市，得主更只花費了45元。
全家便利商店同樣不遑多讓，開出2張千萬發票且皆集中在台中市。其中大雅矽品店的幸運得主堪稱花小錢賺大錢的典範，僅僅消費21元就將千萬獎金抱回家；另一位幸運兒則是在台中南屯區惠文路的台中圓滿店，花費39元便與財神爺結緣。此外，零售大廠全聯福利中心也在台中清水區的中興街門市傳出喜訊，民眾出門採買花費139元，便幸運抱走大獎。而這波財運甚至蔓延到加油站，有民眾開車前往苗栗縣苗栗市中正路的台灣中油加油，僅消費69元也順利擠進千萬富翁行列。
除了千萬特別獎引發熱烈討論，200萬特獎同樣有驚喜。速食連鎖龍頭麥當勞本次也開出200萬特獎發票，中獎地點位於台東縣台東市新生路上的台東新生店。當時該名幸運民眾進店用餐，僅僅消費167元就輕鬆抱走兩百萬元，讓不少經常光顧速食店的網友直呼羨慕。
本期統一發票的千萬特別獎中獎號碼為「19531471」，200萬特獎號碼則為「85941329」。財政部提醒民眾，不論是手邊的實體紙本發票，或是存在雲端載具中的電子發票，都應趕緊拿出進行核對。本期中獎發票的領獎期間為115年6月6日起至115年9月7日止，若是幸運中獎的民眾，務必在期限內攜帶身分證明文件至指定金融機構領獎，千萬別與財神爺擦身而過。
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