即時中心／顏一軒報導

太強運！已邁入第22年舉行的「鯤鯓王平安鹽祭」昨（15）日起一連兩天在台南北門南鯤鯓代天府廟埕舉行，活動以「祈福同心，把幸福曬回來」為題，除了平安鹽袋外，更舉辦了擲筊比賽吸引民眾試試手氣，擲最多聖杯者可獨得16萬8888元，今（16）日稍早得主出爐，一名與父親來參加活動的吳小妹妹，狂擲12個聖杯拔得頭籌，抱走高額獎金。





吳小妹妹受訪時表示，她總共擲12個聖杯而贏得大獎；至於未來要把這筆豐厚的獎金拿去做什麼？她則霸氣地說，「繳學費」；她的父親則說，「非常驚訝，今年是第二次來，第一次擲出這麼多個聖杯」，未來想把這筆獎金當成旅遊基金，並把部分的獎金回捐給南鯤鯓代天府。

快新聞／天選之人！狂擲12聖杯抱回16萬8888元 小妹妹曝「這樣用」

吳小妹妹受訪。（圖／民視新聞）

雲嘉南濱海國家風景區日前發布新聞資料說明，鯤鯓王平安鹽祭是一場結合「王爺信仰」與「鹽業文化」的宗教觀光盛會，不僅是世界最大的鹽祭典，更是交通部觀光署列入台灣觀光雙年曆的國際級活動。今年鯤鯓王平安鹽祭邁入第22年，經歷了7月份丹娜絲颱風重創台南北門濱海地區之後，在交通部觀光署雲嘉南管理處、南鯤鯓代天府以及在地各協力夥伴齊心整備復原之下，鯤鯓王平安鹽祭於昨、今兩天隆重登場。

吳小妹妹的父親受訪。（圖／民視新聞）

南鯤鯓代天府在活動期間舉辦總獎金超過新台幣50萬元的「擲筊挑戰賽」，勢必吸引全台信眾熱情參與。此外，今年也推出「六廟祈福集章趣」，邀請民眾走訪南鯤鯓代天府、蚵寮保安宮、北門永隆宮、井仔腳興安宮、井仔腳瀨東泰安宮及三寮灣東隆宮，完成集章即可兌換限量祈福收納袋，深度領略北門濱海的宗教文化魅力。

鯤鯓王平安鹽祭同時也結合成功鹽的「108祈福專案」，開放民眾及企業認購平安鹽祈福鹽簍，內容包含祈福鹽、客製祈願平安疏文、年度祈福紀念品等，祈福鹽具有安神助好眠、招財結善緣、淨身除穢氣及鎮宅保平安等功效，詳情可洽詢台灣守護文創股份有限公司，透過這份象徵平安與善念的鹽，不僅傳遞祝福，也使傳統鹽業文化持續在現代生活中發光。





原文出處：快新聞／天選之人！狂擲12聖杯抱回16萬8888元 小妹妹曝「這樣用」

