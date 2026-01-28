天選之人！ 連2年尾牙抽中9萬9999元 同事驚呼幸運

高雄市 / 綜合報導

最近不少尾牙宴，也都有摸彩活動，人人都希望能夠中大獎，高雄有間連鎖補教中心，昨(27)日晚間的尾牙宴中，有位招生組的員工抽中了第二大獎9萬9999元的現金，更令大家驚嘆的是，去年(114)同樣獎金的大獎也是被他抽中，讓大家直呼根本就是天選之人，而這位連續被財神爺眷顧的主角則說，連自己都不相信會如此的幸運！

主持人VS.中獎人江威宏說：「(謝謝，謝謝頒獎，謝謝)啊......。」簡直太開心，高舉中獎牌子，一路雀躍地跳下舞台，跟同事們擁抱，因為他抽中的是，第二大獎9萬9999元，而且這樣的幸運，還是連續找上他，去年114年，同樣獎金的大獎，也是被他拿下，連著兩年都被財神爺眷顧，男主角就是這一位。

中獎人江威宏說：「連續兩年都中99999的大獎。」他是高雄知名連鎖補教中心，招生組的員工，27日舉辦的尾牙宴中，再次抽中9萬9999元，他自己直呼不敢相信。中獎人江威宏說：「我其實昨天(27)後來有點沒有記憶了，對對對，甚至昨天(27)回去我還一直問我媽說，真的有喊到我的名字嗎。」

而至於這次抽中的獎金，要怎麼利用，他說會去上專業課程，加強自己的業務能力，而第一大獎則是11萬1111元，幸運兒則是這位李小姐，頭獎中獎人李小姐說：「有點不真實。」

這家補教中心的管理主任表示，當天的尾牙宴，是跟飯店借的透明抽獎箱，過程絕對是公開公平的。補教中心管理主任張甦華說：「把它捲起來，然後塞進吸管之後丟到抽獎箱。」而他們的尾牙宴，每次幾乎都是50多人參與，能夠連著兩年，都抽中9萬9999元，機率相當低。

補教中心數學老師說：「過了一年人數還是50個啊，竟然又是他中，所以還是50分之一，天啊，你知道嗎，這個運氣有多好，2500分之1，換句話說，他要抽2500次，平均起來，才有可能中一次。」如此的幸運，讓同事直呼根本是天選之人，他自己則希望，這樣的好運氣，可以一直的連續下去。

