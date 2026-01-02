天選之人！鍋貼名店誤售「41顆破皮水餃」 發文急尋找到了

鍋貼名店誤將瑕疵水餃售出，發文急尋消費者。（示意圖／Pexels）

近日新北永和一家鍋貼名店因誤將一包瑕疵水餃售出，特地在社群平台Threads上發出「尋人啟事」，幽默又誠懇的公告文迅速引起網友熱烈關注與迴響，直呼「這店家太可愛了」。

該店家表示，日前有客人反映其販售的高麗菜蝦仁水餃出現破皮情況，於是他們特別指示員工針對庫存進行篩選，將有裂縫的品項挑出集中處理。最終總共篩出41顆外觀不佳的水餃，原本預計另作處理，卻因一時疏忽，誤將整包出貨販售。

對此，店家在公告中協尋這位客人寫道：「如果您煮水餃的時候發現全部都是破掉的，那不是你的廚藝問題」，並表示願意全額退款，並加贈一包高麗菜蝦仁水餃，「真的感到萬分抱歉！」誠意十足的回應引來許多網友留言支持。

有網友幽默回應：「這一包是黃金開口笑」、「他應該邊罵邊吃」、「把破掉的集中給一個人就只會有一個負評」、「超好笑，他一定一臉疑惑的邊煮邊罵髒話」、「這煮下去會有很久的陰影耶，全破」、「如果是我，要嘛怪自己冰太久，要嘛怪自己廚藝不精，就是不會想到水餃本來就是破的」。

後續店家也更新進度，表示：「這位客人看到串文了，有來換一包新的回去了，原本那包已經煮完了，至於慘況我沒多問了.......」。意外的小插曲最後也以溫馨收場。

