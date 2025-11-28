天選之子！黑色「大谷翔平限量卡」台現身 拆卡秒抽中整間房

YouTuber拉西哥在影片中分享，自己抽到了全球限量3張，而且花色都不同的大谷翔平球員卡，專家預估市值上看3500萬台幣。（圖／ 拉西哥 LAC提供）

全球限量3張的大谷翔平黑色球員卡在台灣現身，身價高達3500萬台幣，堪比一間房子的價格。YouTuber拉西哥抽中這張稀有大谷卡，專家估計抽中機率可能低至20萬分之1。另外，另一位YouTuber英雄與旅美好手鄭宗哲一起開箱，也拆到全球僅3盒的「神盒」，其中封面大卡市值就達7萬5。這些稀有球員卡的價格會受到球員表現、卡片編號與品質評分等因素影響，市場規模也持續擴大中。

YouTuber拉西哥在影片中分享，自己抽到了全球限量3張，而且花色都不同的大谷翔平球員卡，專家預估市值上看3500萬台幣。（圖／ 拉西哥 LAC提供）

拉西哥在第一次拆開球員卡時，就幸運抽中全球限量3張、每張都不同花色的大谷翔平稀有黑卡。看著眼前的黑色卡片，拉西哥形容自己全身起雞皮疙瘩、肩膀發麻。另外，專家、球員卡合夥人Snow表示，市場上預估有10萬盒以上的卡片，要抽中這三張最好的卡大概是10幾萬到20幾萬分之一的機率，因為至今Topps公司都沒有公布確切發行數量。這張卡片的市值估計高達3000萬至3500萬台幣，因為另外兩張已經開出了106萬美元的價格。

廣告 廣告

網友們紛紛留言稱讚拉西哥是「天選之子」，感嘆他「拆卡沒想到就這樣拆到一間房子」。這種大谷的50/50球員卡單盒售價一萬元，大多數是普通卡，市值僅約50元左右，每盒都會有一張亮面卡，價值也不過1、2千元。

YouTube頻道英雄日常也分享開球員卡盒的影片，YouTuber英雄找來旅美好手鄭宗哲一起來開箱，結果意外開到「珠寶盒」，專家點出，包含這回開出的，全球目前就只有三個。（圖／英雄日常提供）

同一天上傳影片的YouTuber英雄也有驚人發現。他與旅美好手鄭宗哲一起拆開球員卡時，一眼就認出他們拿到的是「彩虹珠寶盒」，全世界已知只開出3盒，其中一盒就在台灣。他們接著開出釘鞋、1 OF 1卡，甚至是Rookie Card。

球員卡蒐藏家分享，右下角的數字代表的是這張卡的發行數量，如果號碼剛好是「球員背號」，價格可能會再翻兩到三倍。（圖／TVBS）

球員卡蒐藏家Alex解釋，大谷的簽名卡抽到的機會非常困難，特別是大谷Rookie year的Patch AUTO更是珍貴收藏品。Rookie Card代表運動員職業生涯第一年的卡片。Alex進一步說明，大谷翔平和山本由伸因為表現出色，影響了他們的卡片價格。

專家分析球員卡如果有特別標註「RC」，市值也會往上翻。（圖／TVBS）

像山本由伸的全球限量5張卡片，市值就達100萬，而台灣擁有其中唯一一張。球員卡的價格還會受到卡片編號的影響，如果編號剛好與球員背號一樣，價格可以上漲2至3倍。經過專業鑑定獲得10分滿分評價，價格還能再上漲2至3倍。稀有卡並沒有所謂的「公定市場價」，只要買家開價、賣家同意就能成交。隨著球員表現越來越好，一張卡片價值幾百萬甚至幾千萬都不是問題，整個球員卡市場規模也持續擴大中。

更多 TVBS 報導

台YTR開出「全球僅３張」大谷翔平珍藏卡 估價破三千萬

藍鳥球迷高喊「我們不需要你」 大谷：我太太非常喜歡

大谷連2季54轟！ 8：0完封響尾蛇 道奇國聯西區封王

大谷翔平季後賽「先發菜鳥」！道奇分區賽輪值曝 克蕭牛棚待命

