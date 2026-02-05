天遼地寧來尋茶 兩岸茶文化交流以藝為媒深化心靈契合

▲兩岸同胞參與者大合影。

【記者 賴品心／遼寧阜新 報導】「逢山必有客，有客必有茶。」承載著兩岸共同文化基因的茶文化，近日在遼寧省阜新掀起了一場跨越山海的藝術交流。以「尋茶」為主題的兩岸茶文化表演活動圓滿落幕，活動將中國舞與台灣茶文化深度融合，透過茶舞展演、三道茶品鑑及封茶儀式等多元形式，讓兩岸同胞在茶香與舞韻中共敘血脈親情，共話文化傳承，為兩岸融合發展注入鮮活動力。

茶舞展演：傳統與現代的藝術對話

活動核心亮點為茶舞展演，創作理念以「東方茶韻碰撞潮流律動」為主軸，建構出一場跨越傳統與現代的藝術對話。主創團隊深入挖掘台灣茶文化的精神內核，以中國舞為基礎，巧妙融入爵士、Vogue、Waacking等前衛舞蹈元素，呈現採茶的輕快靈動、擂茶的醇厚質樸與品茶的悠然雅致。舞台上，舞者的肢體時而如茶山雲霧般舒展，時而如碾茶舂臼般剛勁，時而如茶湯回甘般溫潤，將質樸的煙火氣與時尚感完美融合，生動呈現台灣茶文化的多元魅力。來自台灣的「無限旋轉舞蹈工作室」曾珮瑄表示：「用身體的流動引導觀眾反思生活節奏，以‘茶’作為橋梁，連結土地、文化情感與當代視角。」

▲舞者（右一）曾珮瑄（右一）、紀亞彤（右二）、主持人包琪（中）、茶藝師賴品心 （左二）、舞者陳翊芯（左一）合影。

茶席品鑑：三道茶連結兩岸情感

本次活動與茶藝師賴品心合作，通過茶品演繹人生起伏與歲月氣韻，從一盞茶開始，直至心靈深處的回歸。茶席品鑑分三道：

第一道苦茶：山霧凝就的青葉沖泡出的清冽苦味，象徵人生歷練後的清醒與通透。

第二道擂茶：陶缽碾磨茶葉與谷物，呈現客家文化的煙火傳承，香濃的茶湯彷彿家的味道。

第三道回甘茶：溫潤茶湯在喉間流轉，餘韻悠長，象徵兩岸血濃於水的情誼，歷經歲月沉澱愈發醇厚。活動中，無論是阿里山烏龍茶或大陸岩茶，茶湯的清香與溫潤皆跨越地域差異，將兩岸同胞的心緊密連結。

▲舞者與茶藝師一同品茶。

封茶儀式：以茶封存時光與祝福

活動高潮為封茶儀式，兩岸同胞將精心挑選的茶葉與手寫心願共同封入茶餅或茶罐，作為「時光膠囊」。三年、五年後啟封時，茶湯的溫潤將與當下的回憶一同流轉，象徵兩岸情誼的延續與沉澱。

台灣青年紀亞彤表示：「希望在這片土地的美好回憶，與茶葉一同被封存，時間沉澱後再次打開，也能重溫當時的幸福。」台灣青年陳翊芯也說：「希望旅途中的風景、笑聲與感動，都能與茶葉一起被收藏，沉澱成溫柔香氣，未來再次打開仍能感受到那份喜悅。」

此次活動透過舞蹈與茶藝的融合，不僅呈現了兩岸文化的共鳴，也以藝術為媒介深化心靈契合，讓茶香成為跨越海峽的文化紐帶！（照片記者賴品心翻攝）