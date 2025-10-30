趙浩平

天空是塊藍布

雲朵是散落的棉絮

稻田剛收割完

留下整齊的茬口

天邊有雁群排成線

它們飛得很慢很遠

翅膀劃破空氣時

連風都靜了

只剩一聲鳴叫

在山谷間回蕩

我站在土坡上

腳邊是枯草和石子

遠處村落燈火初亮

炊煙嫋嫋

與晚霞混在一起

天很長

長到能裝下整片孤獨

雁影很稀

它們正往南飛

帶著北方的涼意

和一個無人認領的季節