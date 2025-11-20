天降初雪！玉山飄30分鐘融化無痕跡 氣象署曝歷年紀錄

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

受到東北季風增強影響，全台氣溫驟降，玉山在今（20）日中午迎來今年冬天首次降雪。中央氣象署指出，玉山氣象站於12時25分監測到降雪現象，但雪花一落地便立即融化，至12時55分已不再降雪，未出現積雪。

氣象署說明，「玉山初雪」的判定標準是依據玉山氣象站自1953年10月至2024年3月的固態降水資料，並以每年10月至隔年3月期間首次出現的降雪記錄，作為該年度的初雪日期。

回顧歷年紀錄，玉山歷年最早的初雪發生在1986年10月1日；最晚則落在2023年3月26日。從統計來看，玉山初雪的氣候正常值多落在11月8日至12月31日之間，平均日期為12月4日。

