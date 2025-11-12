天降大鋼管！樹林捷運施工意外「BMW險遭砸爛」 驚悚畫面曝光
即時中心／林耿郁報導
好端端開車在路上，竟遭從天而降的鐵管命中！昨（11）天下午2點多，新北市樹林區一處正在施工的捷運工地吊掛鋼管時，疑因作業不慎，沉重的鋼管突然脫落，砸中路上行駛中的轎車；幸好車內人員只遭驚嚇，並未受傷。
福大命大！據樹林警分局資訊，昨天下午2點左右，發生一起工安意外事故，一輛行經大安路與保安街一段口的自小客車，遭鄰近捷運工地吊掛作業中掉落的鐵管砸中，所幸未造成人員傷亡；樹林分局接獲報案後，立即派員趕赴現場查處。
經了解，該輛黑色BMW大7行經上述地點時，工地進行吊掛作業的鐵管，不慎墜落，擊中車輛前葉子板及引擎蓋，造成車身受損。但幸好沒有砸中車內民眾。後續警方協助排除交通狀況；至於意外原因，由市府相關單位釐清。
車輛受損，幸好人員平安。（圖／樹林警分局提供）
原文出處：快新聞／天降大鋼管！樹林捷運施工意外「BMW險遭砸爛」 驚悚畫面曝光
