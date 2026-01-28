天降橫禍！屏東大貨車上怪手掉落砸中機車 騎士送醫亡

劉姓男子駕駛的大貨車行經彎道時，後方載運的怪手突然從車上掉落，砸中對向一輛路過的機車，騎士重傷送醫不治。（圖：內埔分局提供）

屏東縣萬巒鄉今天（28日）上午發生一起死亡車禍，一輛載著怪手的大貨車行經彎道時，後方載運的怪手突然掉落，砸到對向一輛機車，騎士傷勢嚴重，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

屏東內埔分局上午7點左右接獲報案，萬巒鄉信敏路有怪手翻覆，警方到場了解，原來是一輛載著怪手和小山貓的大貨車，行經彎道時，後方車斗上面的怪手疑似不穩掉落，當場壓到一輛路過的機車，導致人車倒地，43歲的騎士孫姓男子傷勢嚴重，消防人員到場時，男子已經沒有呼吸心跳，經送往屏東榮民總醫院龍泉分院急救，仍宣告不治。

大貨車上的怪手掉落後，砸中一輛路過的機車，導致騎士當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。（圖：內埔分局提供）

警方調查，肇事的大貨車駕駛是28歲的劉姓男子，沒有酒駕，死者則是上班族，上班途中遭遇橫禍，詳細的事故原因有待交通隊進一步調查釐清。（溫蘭魁報導）