天降橫禍！屏東5噸怪手彎道翻落 機車騎士遭砸身亡

聯結車過彎時怪手脫落翻覆，對向機車騎士遭砸身亡。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 屏東縣萬巒鄉信敏路今晨發生一起驚悚死亡車禍，聯結車28歲劉姓駕駛載運怪手、山貓，行經信敏路彎道處，後方載運的怪手不穩掉落，當場砸中對向43歲機車騎士，經送往屏東榮民總醫院龍泉分院急救，仍傷重不治。肇事的劉姓司機坦承沒有將怪手綁好釀禍。

警方指出，劉姓駕駛開聯結車載運山貓、怪手等重型機具，行經轉彎路段時未閃路旁樹木，車身明顯晃動，後方載運的怪手疑似因此失去重心，當場向左側傾倒，對向孫姓機車騎士恰好經過，反應不及當場遭砸中，機車變形人重傷，緊急送往屏東榮民總醫院龍泉分院搶救仍宣告不治死亡。

警方提醒，貨主端需機械加固「雙重保險」，載運怪手等重機具，必須使用高強度鏈條（非普通尼龍繩）交叉固定，並在履帶處加裝止滑木。行經彎道務必減速，嚴防重心偏移。而騎士則應防禦駕駛「遠離大型車」，馬路上遇到載運重機、鋼管或砂石的大車，應保持至少5公尺以上安全距離。特別是在彎道處，切勿與大車併行或對向交會，避免其貨物噴飛或發生翻覆意外。

警方呼籲，載運貨物未依規定綑紮，最高可罰1萬8千元，若致人於死更將面臨刑責。一時疏忽，毀掉的是兩個家庭。

