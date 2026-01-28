天降橫禍! 貨車上怪手掉落 砸中騎士送醫不治

南部中心／綜合報導

屏東萬巒鄉張屋路，28日上午8點多，一輛大貨車上載著怪手，準備要去工作，往萬金的路上，疑似過彎不慎，怪上從車上掉落，意外砸到路過的機車騎士，騎士當場OHCA，送醫急救後不治身亡。





過彎離心力作用？ 貨車載運怪手行駛中掉落 砸中騎士送醫不治

當時正值上班尖峰期，來往車輛很多，掉落的怪手，就不偏不倚砸中路過的機車騎士。（圖／民視新聞）





大貨車上載著一台怪手，前方還有一輛被撞爛的機車，這裡是屏東萬巒鄉張屋路，早上8點多，這輛大貨車，車上的怪手突然掉落地面，聲響之大，嚇壞附近住戶。目擊民眾表示，就聽到很大聲，碰一聲，怪手就摔下來、翻下來。

騎士當場OHCA，送醫急救，最後仍因傷重不治。（圖／民視新聞）





最誇張的是，當時正值上班尖峰期，來往車輛很多，掉落的怪手，就不偏不倚砸中路過的機車騎士，機車車殼零件散落滿地，路旁的交通標誌也被撞歪，地上還拖著長長的摩擦痕跡，騎士當場OHCA，送醫急救。肇事大貨車人員表示，是我們的怪手，可能拖的時候滑下去吧，有綁好啊，但過彎的時候滑下去。

救護車火速抵達，將騎士送醫搶救，最後仍因傷重不治。只是車上的怪手，怎麼會突然滑落，大貨車人員說，當時在車上綁好怪手，要去工作，29歲的劉姓駕駛，行經這個路段，過彎時疑似有離心力，導致怪手就像拋物線般，掉落到地面。內埔分局交通小隊小隊長林永新表示，惟大貨車行經彎道時，貨車上搭載怪手不穩掉落，與對向機車發生碰撞，導致機車駕駛傷重，送屏東榮民總醫院分院急救仍傷重不治。43歲的孫姓死者，是當地人，原本一如往常騎車出門，沒想到卻魂斷怪手下，詳細的事故原因，還有待警方進一步調查釐清。





