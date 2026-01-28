南部中心／綜合報導

屏東萬巒鄉信敏路段，28日上午8點多，一輛大貨車上載著怪手，準備要去做道路工程，前往萬金營區的路上，疑似過彎弧度太大，離心力導致怪手從車上掉落，意外砸到路過的機車騎士，騎士當場沒有呼吸心跳，送醫不治。騎士的妻子接獲噩耗，心碎痛哭，肇事的劉姓駕駛也自責落淚。

天降橫禍! 貨車上怪手砸死騎士 駕駛自責淚崩

屏東萬巒鄉信敏路段，一輛大貨車上載著怪手，過彎時疑似離心力過大，怪手滑落地面，砸中路過的機車騎士。（圖／民視新聞）大貨車上載著一台怪手，前方還有一輛被撞爛的機車，這裡是屏東萬巒鄉信敏路，早上8點多，這輛大貨車，車上的怪手突然掉落地面，聲響之大，嚇壞附近住戶。目擊民眾表示，就聽到很大聲砰一聲，怪手就摔下來翻下來。

天降橫禍! 貨車上怪手砸死騎士 駕駛自責淚崩

其他怪手業者透露，怪手重達幾十噸，底盤穩固，平常不會特別固定，除非上高速公路，車速快的路途，必須加裝鏈條猴或布猴。（圖／民視新聞）最誇張的是，當時正值上班尖峰期，來往車輛很多，掉落的怪手，就不偏不倚砸中路過的機車騎士，機車車殼零件散落滿地，路旁的交通標誌也被撞歪，地上還拖著長長的摩擦痕跡，騎士當場OHCA，送醫急救。肇事大貨車人員表示，這是我們的怪手，可能拖的時候滑下去吧，有綁啊，可能轉彎的關係滑下去。救護車火速抵達，將騎士送醫搶救，最後仍因傷重不治。騎士的妻子接獲噩耗趕來，心碎放聲大哭，肇事的29歲劉姓駕駛，也在一旁自責掩面哭泣。肇事劉姓駕駛表示，出彎的時候，有看到一棵樹閃一下，不知道是不是那一下，車子沒有綁好，是我的問題啦。

肇事駕駛說，當時載著怪手，要去做道路工程，在信敏路過彎時，疑似離心力過大，導致怪手滑落地面。其他的怪手業者就透露，怪手重達幾十噸，底盤穩固，平常不會特別固定，除非上高速公路，車速快的路途，就必須加裝鏈條猴或布猴，把怪手四邊和貨車平台固定好，避免滑落意外。非當事怪手師傅謝老闆表示，一般載怪手不會綁，因為滑落這個動作比較少發生，如果像轉彎太大，車速就要放慢。43歲的孫姓死者是當地人，原本一如往常騎車上班，沒想到卻魂斷怪手輪下，如今家中只剩下妻子和兩名幼子，還要等警方，進一步釐清真正的事故原因。





