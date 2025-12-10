天降橫財變惡夢！中2千萬卻不敢領 農民全家連夜逃亡

納斯比考爾與丈夫憑200盧比彩票中得頭獎，卻因恐遭勒索，不敢公開現身。（示意圖／Pixabay）

印度旁遮普省（Punjab）法里德科特區（Faridkot）一對農民夫婦，近期因中得1.5億盧比（約新台幣2千萬元）樂透大獎，驚喜之餘卻也深感恐懼，擔心成為搶劫或勒索的目標，全家人緊急搬離原居所，目前暫居於秘密地點，手機也全面關機，住宅大門緊鎖，引發外界關注。

根據《India Today》與《NDTV》報導，這起事件發生在法里德科特區的賽德克村（Saideke）。女屋主納斯比考爾（Naseeb Kaur）與丈夫拉姆辛（Ram Singh）為當地的農民，先前購買了一張價值200盧比的彩票，不料竟中得旁遮普州彩票的頭獎。據悉，拉姆辛平時只買50盧比的小額彩券，這次是少見的「升級投資」，卻意外贏得大獎。

消息傳出後，原應是喜事的中獎，卻迅速引來不安。據地方媒體報導，當地彩票辦公室人員提醒該家庭，過去中獎者如齋浦爾（Jaipur）的一位菜販阿米特庫馬（Amit Kumar），中獎11億盧比後便接連遭受黑幫威脅，至今仍不敢出門，甚至避談恐嚇者身分。

此番警告讓拉姆辛一家倍感壓力，擔心自身安全亮紅燈。警方指出，他們於12月9日接獲通報後，立即展開協助。副警長塔羅昌辛（Tarlochan Singh）表示：「我們今天才得知，納斯比考爾約在兩週前買下這張彩票中獎1.5億盧比。她的家人明言擔心遭人勒索或傷害，因此我們已向他們保證，警方會提供完整保護，確保他們平安無虞。」

警方目前已與該家庭取得聯繫，並承諾若有任何可疑人士聯絡或滋擾，應立刻通報警方處理。警方同時也強調，民眾中獎後不應恐慌，應相信政府機關可提供必要的安全措施。

這起事件也再度引發外界對印度中獎者人身安全的憂慮。隨著彩票金額逐漸攀高，得主成為犯罪集團覬覦的對象風險亦隨之增加，相關單位已呼籲應建立中獎者保護制度，避免美夢成為惡夢。

中獎農民一家擔心安全問題，搬離住家避風頭，門戶深鎖引發鄰里關注。（圖／翻攝自X，@IndiaToday）

