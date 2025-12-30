天降滅火器！砸凹車庫.遮陽板 住戶驚：愛車險被毀

新北市 / 綜合報導

板橋一棟大樓，接連幾天半夜都傳出巨響，原來是滅火器從天而降，砸毀不少住戶的車庫或遮陽板。警方調閱監視器發現，夜班保全接連3天，跑到頂樓丟了8支滅火器，丟的時候還會刻意避開大馬路，所幸沒有砸到人。周姓保全事後供稱，因為太無聊，這個理由讓人傻眼，目前他已經被調離現職，並依社維法裁處。

受災民眾曾先生說：「那個滅火器那個喔，剛好被那個(車庫梁柱)卡住，沒有掉下來，如果掉下來，我這台車放這裡，車頂就被他砸壞了。」三更半夜突然天降滅火器，直接把車庫砸出一個大凹陷，曾先生好無奈。

受災民眾曾小姐說：「因為我們家被撞出一個洞怎麼會不知道，破一個洞啊還沒修理啊，先把它蓋起來因為它會下雨啊，我有叫人修理，但還是(要一點時間)，因為他砸下去結構已經被破壞了。」

遮陽板上的滅火器，還差點就要穿破鐵皮砸到愛車，原來是隔壁大樓夜間保全惹的禍，這棟大樓位於新北市板橋區文化路二段上，接連幾天半夜經常傳出聲響，嚇換不少住戶，警方獲報立即趕往現場，見到員警，大樓副主委也有話想說，警密錄。

社區大樓副主委VS.員警說：「目前我們所知道的是，4個滅火器被他丟擲，那有造成別人財物的損害。」副主委看完監視器畫面，氣到不行，原來是大樓夜間保全供稱太無聊，跑上頂樓，從20幾樓往下丟擲滅火器，12月27日到12月29日三天總共丟了8支，附近住戶車庫跟遮陽板多處受損，保全則被警方依社維法裁處。

海山分局偵查隊分隊長陳佳良說：「本分局已通知涉嫌人到案說明，全案依違反社會秩序維護法移送新北地方法院簡易庭裁處。」據了解周姓保全丟擲時，刻意避開大馬路，滅火器掉落的位置，都在民宅頂樓或是鐵皮遮陽板上，並沒有造成人員受傷，針對這樣的個人行為，保全公司表示已經將他調離現職，住戶受損部分也會負起全數賠償責任。

