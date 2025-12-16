天降甘露不減熱情！全球屏東鄉親齊聚高雄 300桌聖誕盛宴感動登場

【互傳媒／記者 范家豪／滿州 報導】 為迎接即將到來的聖誕佳節，中華民國全球屏東鄉親聯誼會於12月14日中午在滿州鄉盛大舉辦「2025年愛人如己聖誕音樂饗宴」。活動當天雖遇天候不穩、細雨紛飛，卻絲毫未減鄉親們的熱情與感動，現場席開300桌、吸引超過3000人到場共襄盛舉，在「天降甘露」中完成一場難忘且充滿祝福的聖誕盛宴。

本次活動由年誼會董事長暨團長鍾俊榮親自主持。面對突如其來的天候變化，鍾俊榮展現臨危不亂的大將之風，以滿臉笑容與沉穩態度，妥善應變、穩定全場秩序，贏得與會來賓一致肯定。現場不分身分、地位高低，人人平等同席而坐，充分體現「愛人如己」的活動精神，也讓這場風雨中的筵席更顯溫暖與珍貴。

▲聖誕音樂饗宴在風雨中席開300桌。（圖／記者范家豪）

中華民國全球屏東鄉親年誼會長年致力於凝聚屏東鄉親情誼，並積極推動公益與社區關懷行動，展現旅外屏東人的團結力量與回饋初心。此次聖誕音樂饗宴不僅是節慶聚會，更是一場信念、感恩與祝福交織的心靈饗宴。

活動現場舞台規劃完善，舞台車、專業音響工程一應俱全，來自高雄各社團的會長、理事長齊聚一堂，鍾俊榮理事長的多位好姊妹更帶動現場熱情舞蹈，在雨中營造出歡樂又感動的節慶氛圍。鍾俊榮團長更大手筆宴請親友，並特別從美國帶回嶄新的「連號美元」作為贈禮，象徵祝福與分享，讓來賓驚喜連連。

▲活動現場舞台規劃完善，舞台車、專業音響工程一應俱全。（圖／記者范家豪）

不少與會鄉親表示，這是第一次在「甘露」中用餐，卻感受到前所未有的溫暖與喜樂。大家不畏風雨、忠心相挺，齊心以感恩的心領受這場別具意義的另類筵席。這幅風雨中仍滿溢笑容與祝福的畫面，也將成為眾人心中最珍貴、最難忘的聖誕回憶。