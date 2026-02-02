天降神兵！無人機智能投放「寄生蜂球」提高生物防治效能

▲寄生蜂球具有特殊狹縫設計

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】為推廣農民以赤眼卵寄生蜂防治玉米秋行軍蟲及玉米螟等害蟲，並減輕田間施用天敵的人力負擔，農業部花蓮區農業改良場與中國文化大學、動植物防疫檢疫署、台糖公司合作，開發「寄生蜂球」及「GPS定位無人機投放技術」，每公頃只需5-10分鐘，即可快速又精準地完成蜂球投放工作，相較於傳統手釘蜂片，效率提高6-10倍以上。

花蓮場表示，赤眼蜂屬(Trichogramma spp.)寄生蜂可用於農作物害蟲防治，寄生蜂羽化後會尋找寄主的卵寄生，抑制害蟲孵化，為良好的生物防治天敵。除玉米螟外，寄生蜂也會寄生在秋行軍蟲、甘蔗螟蛾卵粒，因此適用於玉米、甘蔗及高粱等產業上。

▲GPS定位無人機投放蜂球快速又精準

以往田間施放赤眼卵蜂，是以人工方式將蜂卵片釘於玉米葉片背面中央，每隔10公尺放置一片，每公頃約放置121片，需花費1-2小時，十分耗時費工。為提升作業效率，團隊研發新式「寄生蜂球」，其球體設計易於拋投，可大幅節省人力和施用時間。球殼材質容易被土壤分解，對環境友善；球殼上的狹縫寬度則是依據赤眼卵蜂體型大小量身打造，並以雷射方式裁切，供寄生蜂羽化後由縫隙順利飛出，且避免雨水和螞蟻等外界威脅因子入侵球殼內干擾，維持極佳出蜂品質。該新式蜂球設計已取得新型專利，並且將技術移轉給廠商製造販售。

為使新式蜂球能有效率並精準施放於大面積田區，團隊繼續開發「GPS 定位投放球體裝置製造技術」，內容包含球體連續投放機構、GPS定位及雲端操作平台，形成可附掛於無人機的獨立裝置，且不受無人機廠牌型號限制。實際操作時，使用者僅需於雲端操作平台設定預計投放的區域，系統即可自動計算田區面積並規劃投放點座標。該裝置於田間執行飛行任務，途經預設的蜂球投放點時隨即觸發投放裝置，即可輕鬆達成精準且快速的大面積蜂球施放，待1-2天赤眼卵寄生蜂從蜂球羽化飛出，自主完成田間害蟲防治工作。

▲GPS定位投放球體裝置

經試驗調查，應用該技術進行防治，每公頃僅需5-10分鐘即可完成蜂球投放作業，作業效率較傳統人工方式提高6倍以上，且任務投放成功率達97%。若搭配低頻度施藥及正確施用蜂球時機點，可將玉米危害率減少至5%以下。該技術亦已完成技轉授權，整合技術更於114年榮獲第22屆國家新創獎殊榮，期望藉由技術研發和輔導串接，推動技術落地應用，並協助建立完善的產業供應鏈。

花蓮場指出，寄生蜂球和GPS定位無人機投放蜂球裝置的研發，有助於大規模生物防治的產業化應用。透過自動化及智慧化功能的導入，不僅減輕人力負擔、提高生物防治效能，亦有助於減少農藥施用頻率、害蟲危害，以及有利於提升國產雜糧自給率，支持環境友善及永續農業發展。（照片花蓮區農業改良場提供）