天降紅利！軍工產業搶食1.25兆國防預算大餅，有哪些概念股？怎麼賺？

總統賴清德日前宣布高達8年1.25兆元的「強化國防特別預算」，強調投資國防就是投資和平。這筆巨額資金將系統性強化台灣的空中、海上、遠程打擊及後勤能力，並推動武器國產化與供應鏈自主化。對產業界而言，這不僅是一筆軍購經費，更是帶動航太、造船、飛彈、鋼鐵與光電等產業升級、打造本土軍工生態鏈的長期契機。未來十年，台灣的國防與產業發展將緊密交織，形成自主、韌性兼具的戰略支撐。

賴清德強調，預算的編列不是來自美國壓力，而是因應中國從灰色地帶操作、海纜破壞，到聯合軍演壓縮台灣預警時間等多重威脅；他甚至用「家裡裝監視器不是因為鄰居，而是因為小偷」的比喻，說明台灣必須在不對稱戰力、聯合作戰能力與武器國產化上加速補強。

換句話說，這波軍工預算不只是「買設備」，而是在建構台灣專屬的軍武產業鏈。

那麼，產業界最關心的是，1.25兆元會流向哪裡？誰會是下一波受惠者？包括航太、光電、鋼鐵、造船、電子、複合材料等產業，都會因國防自主政策而受惠，加上國軍推動多套武器系統國產化，企業不再只是「代工端」，而是能逐步參與設計、測試與整合。

戰機與無人機產業：漢翔、雷虎、中光電成焦點

在航太領域，漢翔不只負責勇鷹教練機量產，更掌握空軍主力機隊的維修與升級，近年更投入無人機與高端零組件研製，完整的航太品保體系與成熟的量產經驗，是國軍難以忽視的合作夥伴。

無人機領域則由雷虎走在市場最前端。過去以模型飛機聞名，如今已成功轉型成中大型軍用無人機製造商，「銳鳶二型」具備長航時、可搭載任務設備，是國軍偵搜能力的重要升級。雷虎最大的強項，是能在短時間內完成機體結構設計與客製化量產，也成為國防部在推動無人機集群系統時的重要供應商。

此外，中光電也可望在這波受惠名單中，其光學模組與感測元件長期提供國軍使用，包括機載照明、偵察模組與雷射測距設備，在無人機、雷達、飛彈等系統都需要大量光電元件的情況下，角色或許愈來愈重要。

軍艦與潛艦製造：台船、龍德、中信造船同步受惠

至於海軍戰力，水面艦更新、潛艦國造與海巡艦隊升級都讓造船產業倍受關注。

作為國艦國造的主力，台船承擔起海軍大型艦艇建造、潛艦國造等核心任務，近期推出的「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta）」無人艇，主打高自主性與可支援國防、救援、離岸風電的多用途特性，並強調已進入具備生產線的狀態，且完成部分去紅化程序，符合政府採購對本地供應鏈的要求。

此外，在海巡艦艇大放異彩的龍德造船，則以靈活的船體技術、快速艦艇建造能力見長，不少軍用中小型艦艇採用其設計與建造，國軍若持續推動快速反應艦艇，龍德的訂單將持續增加；中信造船在大型巡防艦與裝備整合上具備優勢，耐波性高、航程長的多用途艦艇經常獲政府採購，也具備轉向軍用艦艇的實力，是海上防衛升級的重要一環。

飛彈與精密加工：千附精密與全訓成「關鍵零組件」提供者

更重要的是強化飛彈系統，被視為台灣「不對稱作戰」的支柱，相關業者因此顯著受益。

其中，千附精密為飛彈、渦輪機零件的主要供應商之一，專長在高難度精密金屬加工。雖然不像整套飛彈系統廠商那麼顯眼，但它所提供的關鍵零件是飛彈結構不可或缺的一部分，屬於軍工產業鏈中影響力巨大的「隱形核心」。

全訓科技則負責飛彈測試與射控系統，是飛彈能否穩定運作的必備環節。隨著國軍增購防空飛彈、遠程打擊能力，全訓的測試平台與射控整合需求也同步上升，未來營運或許跟著國防預算同步擴張。

鋼鐵業同樣吃香：中鋼、榮剛分一杯羹

另一方面，軍武需要鋼，而鋼鐵國產化的程度越高，代表自主國防越成熟。因此在這波軍工預算中，鋼鐵業或許將成為市場上「最穩、最直接」的受惠族群。

中鋼近年大幅提升高階鋼材產能，其研製的「超強韌軍用船板鋼」已用於我國首艘國造潛艦「海鯤號」；用於雲豹甲車的「抗彈鋼板」則能抵禦穿甲彈衝擊；另外，未來無人機馬達所需的高效電磁鋼，中鋼也計畫在2027年起量產。這代表國軍在艦艇、裝甲車與無人機三大領域，都逐漸依賴中鋼。

特殊鋼大廠榮剛具備飛彈彈體結構鋼的生產能力，並已獲多家軍工廠商認證，也可望成為飛彈國產化的關鍵材料供應商之一。

1.25 兆只是開始，國防產業將迎來十年黃金轉型期

這筆1.25兆元的特別預算，不只是一次性的軍購案，而是一個長期的產業轉型契機。未來十年，台灣的航太、造船、飛彈系統、鋼鐵材料與光電科技將同步被拉進國防鏈，形成一條更完整、更具韌性的本土軍工生態系。

對台灣而言，兆元預算投入的重點，是創造自主製造、產業升級與地緣政治中的生存能力。最終，它買到的不是戰力，而是和平的底氣。