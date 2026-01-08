天降錢袋雨、強塞錢！網回憶12年前《GTAO》PS3時期：雖然亂但好快樂

最近有玩家在社群上抱怨《GTA5》線上模式《GTA Online》（俠盜獵車手 Online）的外掛問題，意外引發了老玩家們的討論和回憶。這波懷舊風潮將許多人帶回了 12 年前，當時線上模式《GTA Online》剛剛推出，由於 PS3 版本的系統漏洞，加上開發商 Rockstar 當時缺乏線上防弊經驗，導致伺服器曾經歷過一段「外掛滿天飛」的混亂時期。

當年線上模式非常的混亂。（圖源：Grand Theft Auto V）

老玩家回憶，當年的外掛現象非常誇張，駭客能夠隨意召喚遊戲中尚未實裝的載具／道具、開啟無敵模式，或是製造「錢雨」刷出無限金錢。有些駭客甚至會駕駛黑鷹直升機，用機槍射出大量的錢袋送給玩家，讓人瞬間擁有花不完的財富；但也有惡意玩家會強制把這些非法資金轉移給無辜路人，害得對方帳號被官方封鎖，或是將玩家「綁架」上飛碟，場面非常的失控。

廣告 廣告

雖然當時的環境混亂，但不少網友回顧那段時光卻覺得相當有趣。與現在充滿惡意破壞和謾罵的外掛環境相比，當年的 PS3 時期更像是一個瘋狂的遊樂場，玩家們不是在做重複的任務，而是享受駭客丟出來的各種奇怪玩具和驚喜。

雖然現在 Rockstar 的防外掛技術大幅進步，加上 PS3 早在 2021 年就停止支援《GTA Online》，這種大規模的誇張場面基本上已經很難在公開戰局見到，但那段荒謬又歡樂的「混亂時代」仍是許多老玩家心中難以忘懷的特殊回憶。